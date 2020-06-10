СМИ игнорируют жертв беспорядков [Такер Карлсон на русском]

Если вдруг всё чернокожее население независимо от возраста и пола покинет США



- численность населения США уменьшится на 11.3%;

- число работающих сократится на 1.4%;

- число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;

- численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;

- средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;

- средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);

- количество больных СПИДом сократится на 65%;

- количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;

- количество больных гонореей уменьшится на 69%;

- количество больных сифилисом уменьшится на 57%;

- средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;

- число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;

- количество бездомных сократится на 65%;

- число получателей Welfare сократится на 52%;

- Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.