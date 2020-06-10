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Империя зла
СМИ игнорируют жертв беспорядков [Такер Карлсон на русском]
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danilov 10 Июня 2020 в 14:41:55
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  Hairless 10.06.2020 в 16:05:07   # 752470
Quote:
Если вдруг всё чернокожее население независимо от возраста и пола покинет США

- численность населения США уменьшится на 11.3%;
- число работающих сократится на 1.4%;
- число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;
- численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;
- средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;
- средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);
- количество больных СПИДом сократится на 65%;
- количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;
- количество больных гонореей уменьшится на 69%;
- количество больных сифилисом уменьшится на 57%;
- средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;
- число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;
- количество бездомных сократится на 65%;
- число получателей Welfare сократится на 52%;
- Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.


https://bitter-onion.livejournal.com/3621082.html
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  bolatbol 10.06.2020 в 17:00:59   # 752471
Есть гипотеза, что после того как Марс стал непригоден для жизни, марсиане прилетели на Землю, выбрали себе теплую Африку, а землян выгнали на холодные материки. Под пальмами и бананами марсиане утратили знания и привычку к умственному труду. Но в 16 веке их неожиданно вывезли в Северную Америку.
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  Zoggyla 10.06.2020 в 17:11:02   # 752472
Цитата: bolatbol от 10.06.2020 11:00:59
Есть гипотеза, что после того как Марс стал непригоден для жизни, марсиане прилетели на Землю, выбрали себе теплую Африку, а землян выгнали на холодные материки. Под пальмами и бананами марсиане утратили знания и привычку к умственному труду. Но в 16 веке их неожиданно вывезли в Северную Америку.
Но ведь буянят потомки фаэтов с Фаэтона. С Фаэтона их в Африку откомандировали. Марсиане это шумеры и их потомки вырыли одно море и теперь собирают клубнику в Финляндии.
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  ГОРЫНЫЧ 10.06.2020 в 18:00:07   # 752477
Zoggyla 10.06.2020 в 17:11:02 # 752472
Один из шумеров-морекопателей, местный АнусМноголикий, здесь пасётся и очень тоскует по клубничным полям Европы.

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