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Империя зла
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
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danilov 10 Июня 2020 в 15:47:24
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.

"Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому Совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал", — сообщил прокурор.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20200609/1572672174.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.06.2020 в 19:36:18   # 752480
Quote:
"Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому Совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал",
У них джентльмен джентльмену верит!
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