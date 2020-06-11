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Империя зла
Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"
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danilov 11 Июня 2020 в 14:38:38
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана и Белоруссии в "нулевых" годах вовремя распознали попытки Запада организовать "цветные революции" в этих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, отдельного внимания заслуживает своевременность распознавания признаков надвигающихся в тех или иных государствах бывшего СССР "взрывных процессов", за которыми стоят западные силы.

"Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам", - пояснил секретарь Совбеза.

В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада, подчеркнул Патрушев.

"Свидетельством этому является неудавшаяся попытка "цветной революции" в Узбекистане в 2005 году. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских "друзей" и вовремя инициировал свертывание сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.

Он добавил, что "игнорирование "предписаний и настоятельных рекомендаций" из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания "революционных" событий в республике в 2006 году".

https://ria.ru/20200610/1572721897.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 11.06.2020 в 16:16:47   # 752534
Евреев Азии так просто не обдурить
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  walker 11.06.2020 в 19:13:20   # 752559
Цитата: Pole13 от 11.06.2020 10:16:47
Евреев Азии так просто не обдурить

Как показала история столетней давности, в одной большой стране во главе революционных масс было немало представителей этой национальности. Скорее, безотносительно нации или житейской смекалки.
А Патрушеву фобия на "цветные революции" положена по должности.
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