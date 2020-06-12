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Империя зла
"В Австралии не было рабства" - заявил премьер Австралии Скотт Моррисон
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danilov 12 Июня 2020 в 11:45:49
Просто они не считали австралийских аборигенов за людей и обращались с ними как с животными.


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PS Уже извинился за свои слова
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