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Империя зла
13 американских сенаторов и Juniper
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danilov 12 Июня 2020 в 12:09:56
Политическая турбулентность в любой стране иногда выносит на поверхность вещи, которые в других случаях власть предпочитает замести под ковер. США в этом плане не исключение. Приближающиеся президентские выборы заставляют игроков в запале делать не совсем логичные с точки зрения национальных интересов вещи.

13 американских сенаторов из стана демократов решили вдруг вспомнить скандал пятилетней давности и наехать на Juniper Networks и АНБ. Ими было направлено письмо в адрес Juniper, в котором сенаторы просят опубликовать результаты внутреннего расследования в отношении обнаруженного в 2015 году бэкдора в операционной системе ScreenOS брандмауэра Juniper Netscreen.

Напомним, что в конце 2015 года Juniper вдруг объявили о том, что они обнаружили два бэкдора в своей продукции, которые позволяли расшифровывать трафик VPN и брать устройство под свой контроль. Но результаты дальнейшего расследования американский производитель закрыл и отказался давать какие-либо комментарии.

Позже выяснилось, что бэкдоры появились из-за использования алгоритма генерации случайных чисел Dual_EC, разработанного АНБ и сразу же получившего необходимые сертификаты. А в алгоритме, как нетрудно догадаться, была заложенная на стадии разработки дыра.

По разным оценкам Juniper ввел в использование Dual_EC в своей ScreenOS в период с 2008 по 2012 годы. И все время по декабрь 2015 года АНБ имело возможность контролировать поставляемые по всему миру брандмауэры и слушать проходящий через них трафик. Немало таких устройств приехало и в СНГ, Juniper у нас традиционно любят.

Теперь же сенаторы-демократы решили вытащить эту, без сомнения, грязную историю на всеобщий обзор. Поглядим чем закончится.

https://www.zdnet.com/article/senators-ask-juniper-for-the-results-of-its-2015-nsa-backdoor-investigation/
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