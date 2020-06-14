Дешевые болоболы: Алексей Навальный и Ко“,

Цитата: Walter от

Ну а друзья пукина это конечно балаболы не дешевые Ну а друзья пукина это конечно балаболы не дешевые

друзья плешивого вообще отдельная тема, какой царь такие и друзьяа обнуленный плешивый тот ещё пизд...ол вернее ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ БОЛОБОЛВ любой нормальной стране, негативная экономическая ситуация так или иначе негативно отражается на рейтинге лидера страны. Где-то меньше, где-то больше. У нас же, внимание, соцопросы вообще говорят (скорее, врут) что поддержка Путина даже выросла.Вывод. Путин настолько умело вешает лапшу, что даже очевидные провалы положительно отражаются на его рейтинге или это профессиональная зомбация населения?так что пока Данилов не публикует новости от философа ( вернее может быть просрал тх Данилов)вот вам ватно-трольные путирасты вопрос