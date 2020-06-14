Дешевые болоболы: Алексей Навальный и Ко“,

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danilov 14 Июня 2020 в 12:18:21
Перед немецким читателем предстал не тот Навальный, который представляет себя на Западе борцом за „новую Россию“, а Навальный дешевый борец за собственные выгоды.
Бреннер подробно разбирает „академическое образование“ Навального в США и оказывается его университет - это всего лишь курсы для активистов „цветных революций“
В 2010 году Навальный обучался в течении четырех месяцев по программе World Fellowship в Йельском университете .
Кстати, туда он попал по рекомендациям Гарри Каспарова, Евгении Альбац и Сергея Гуриева. На курсах Навальный получал даже стипендию, „гарантами“ которой выступили вышеуказанные поручители.
В лучшем случае, ученик получает по итогам сертификат , подтверждающий его участие.
Зато его „патронессой“ в США была Эмма Скай, советник НАТО в Афганистане (МССБ) , работавшая также в качестве политического советника Верховного командования США в Ираке с 2007 по 2010 год. Она консультировала генерала США Дэвида Петреуса.
Интересные друзья и поручители у А.Навального
Подробнее https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/wohlfeile-dreckschleudern-alexei-nawalny-co/
Комментарии, по рейтингу, по дате
В общем, не было-бы Навального, его обязательно нужно было-бы придумать!
Цитата: Пермяк от 14.06.2020 06:40:43Полная чушь!
Одно могу сказать точно, без Навального было-бы скучно. Однообразная политическая тусовка из числа мастеров по зализыванию природных отверстий от КПРФ, ЛДПР, и прочих «самовыдвиженцев», а так хоть какое-то действие на «сцене».
В общем, не было-бы Навального, его обязательно нужно было-бы придумать!
Одно могу сказать точно, без Навального было-бы скучно. Однообразная политическая тусовка из числа мастеров по зализыванию природных отверстий от КПРФ, ЛДПР, и прочих «самовыдвиженцев», а так хоть какое-то действие на «сцене».
В общем, не было-бы Навального, его обязательно нужно было-бы придумать!
Цитата: Zoggyla от 14.06.2020 06:44:20
Ключевые слова из всей статьи
Как сообщает Олег Лурье... Достаточно ввести лурье соловьев, и сразу видны уши
Цитата: almako от 14.06.2020 07:01:57
Das berichtet der russische Enthüllungsjournalist Oleg Lurie.
Ключевые слова из всей статьи
Как сообщает Олег Лурье... Достаточно ввести лурье соловьев, и сразу видны уши
Das berichtet der russische Enthüllungsjournalist Oleg Lurie.
Ключевые слова из всей статьи
Как сообщает Олег Лурье... Достаточно ввести лурье соловьев, и сразу видны уши
Цитата: Zoggyla от 14.06.2020 06:58:42
едридмадрид 14.06.2020 в 13:06:43 # 752862
ну залетные путирасты на шымкентской земле
как вам такое
В России люди массово не довольны Путиным и понимают, что их обманули! Возмущённые россияне открыто критикуют Путина: "Я хочу обратится к Путину и сказать: Владимир Владимирович, не уважаемый никакой, потому что потерял уже полное доверие всего российского народа" "Я жалею, что проголосовала". "Он нам не президент. Он просто предатель народа" "Если вы такой БАЛАБОЛ - уходите"
https://www.youtube.com/watch?v=OmNvhGYY65c
едридмадрид 14.06.2020 в 13:08:01 # 752864
Сюжет о козлах жирующих на фоне умирающей России, о путине который не видит дальше своего носа и несет бред.
https://www.youtube.com/watch?v=horXGl9vrsc
Цитата: едридмадрид от 14.06.2020 07:08:01
Москва - не Россия, путин балабол!
Сюжет о козлах жирующих на фоне умирающей России, о путине который не видит дальше своего носа и несет бред.
https://www.youtube.com/watch?v=horXGl9vrsc
Москва - не Россия, путин балабол!
Сюжет о козлах жирующих на фоне умирающей России, о путине который не видит дальше своего носа и несет бред.
https://www.youtube.com/watch?v=horXGl9vrsc
едридмадрид 14.06.2020 в 13:16:20 # 752866
друзья плешивого вообще отдельная тема, какой царь такие и друзья
а обнуленный плешивый тот ещё пизд...ол вернее ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ БОЛОБОЛ
Путин - балабол вселенского масштаба или продажные соцопросы?
В любой нормальной стране, негативная экономическая ситуация так или иначе негативно отражается на рейтинге лидера страны. Где-то меньше, где-то больше. У нас же, внимание, соцопросы вообще говорят (скорее, врут) что поддержка Путина даже выросла.
Вывод. Путин настолько умело вешает лапшу, что даже очевидные провалы положительно отражаются на его рейтинге или это профессиональная зомбация населения?
так что пока Данилов не публикует новости от философа ( вернее может быть просрал тх Данилов)
вот вам ватно-трольные путирасты вопрос
едридмадрид 14.06.2020 в 13:22:04 # 752868
тем временем новсть от философа ( кстати мы с мужиками смотрели бой вернее весь бойцовый день который буквально несколько часов назад закончился ) классно Машка исполнила и победила в первом раунде за ТРИ минуты
Мария Агапова наша казахстанка в истории UFC за три минуты выиграла свой дебютный бой
Цитата: едридмадрид от 14.06.2020 07:16:20
друзья плешивого вообще отдельная тема, какой царь такие и друзья
а обнуленный плешивый тот ещё пизд...ол вернее ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ БОЛОБОЛ
Путин - балабол вселенского масштаба или продажные соцопросы?
В любой нормальной стране, негативная экономическая ситуация так или иначе негативно отражается на рейтинге лидера страны. Где-то меньше, где-то больше. У нас же, внимание, соцопросы вообще говорят (скорее, врут) что поддержка Путина даже выросла.
Вывод. Путин настолько умело вешает лапшу, что даже очевидные провалы положительно отражаются на его рейтинге или это профессиональная зомбация населения?
так что пока Данилов не публикует новости от философа ( вернее может быть просрал тх Данилов)
вот вам ватно-трольные путирасты вопрос
друзья плешивого вообще отдельная тема, какой царь такие и друзья
а обнуленный плешивый тот ещё пизд...ол вернее ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ БОЛОБОЛ
Путин - балабол вселенского масштаба или продажные соцопросы?
В любой нормальной стране, негативная экономическая ситуация так или иначе негативно отражается на рейтинге лидера страны. Где-то меньше, где-то больше. У нас же, внимание, соцопросы вообще говорят (скорее, врут) что поддержка Путина даже выросла.
Вывод. Путин настолько умело вешает лапшу, что даже очевидные провалы положительно отражаются на его рейтинге или это профессиональная зомбация населения?
так что пока Данилов не публикует новости от философа ( вернее может быть просрал тх Данилов)
вот вам ватно-трольные путирасты вопрос
едридмадрид 14.06.2020 в 13:24:51 # 752870
Мария Агапова vs Ханна Сайферс - Полный Бой | UFC Fight Night 2020.06.14
https://www.youtube.com/watch?v=O0jl49juiNE
Цитата: едридмадрид от 14.06.2020 07:24:51Остынь уже!
нвость от философа
Мария Агапова vs Ханна Сайферс - Полный Бой | UFC Fight Night 2020.06.14
https://www.youtube.com/watch?v=O0jl49juiNE
нвость от философа
Мария Агапова vs Ханна Сайферс - Полный Бой | UFC Fight Night 2020.06.14
https://www.youtube.com/watch?v=O0jl49juiNE
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
едридмадрид 14.06.2020 в 13:32:55 # 752873
«В конце боя — на камеру! Алга, Казахстан! И кто скажет, что эта девочка рисует картины и пишет книги?»
«Молодец, землячка! Павлодар гордится тобой, дальнейших успехов!»
«Поднимает наш флаг!»
«Женский вариант Макгрегора»
«Красава, шатай всех в UFC!»
Цитата: bolatbol от 14.06.2020 07:30:58Зачем это антисоветской власти? Глупости все это.
Путин потерял часть сторонников, из-за карантина, недостаточной поддержки потерявших доход, чрезмерных мер по изоляции. Но есть хорошая возможность улучшить рейтинг и добиться поддержки в изменении конституции.
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
Цитата: едридмадрид от 14.06.2020 07:32:55Разогревайся дальше
Instagram разрывается наши ( казахстанцы) как всегда в порядке
«В конце боя — на камеру! Алга, Казахстан! И кто скажет, что эта девочка рисует картины и пишет книги?»
«Молодец, землячка! Павлодар гордится тобой, дальнейших успехов!»
«Поднимает наш флаг!»
«Женский вариант Макгрегора»
«Красава, шатай всех в UFC!»
Instagram разрывается наши ( казахстанцы) как всегда в порядке
«В конце боя — на камеру! Алга, Казахстан! И кто скажет, что эта девочка рисует картины и пишет книги?»
«Молодец, землячка! Павлодар гордится тобой, дальнейших успехов!»
«Поднимает наш флаг!»
«Женский вариант Макгрегора»
«Красава, шатай всех в UFC!»
Цитата: Zoggyla от 14.06.2020 07:33:09
Цитата: bolatbol от 14.06.2020 07:30:58Зачем это антисоветской власти? Глупости все это.
Путин потерял часть сторонников, из-за карантина, недостаточной поддержки потерявших доход, чрезмерных мер по изоляции. Но есть хорошая возможность улучшить рейтинг и добиться поддержки в изменении конституции.
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
Для повышения рейтинга
Цитата: Мура45 от 14.06.2020 07:38:05Мы пойдем другим путем.
Для повышения рейтинга
Цитата: Zoggyla от 14.06.2020 07:33:09
Цитата: bolatbol от 14.06.2020 07:30:58Зачем это антисоветской власти? Глупости все это.
Путин потерял часть сторонников, из-за карантина, недостаточной поддержки потерявших доход, чрезмерных мер по изоляции. Но есть хорошая возможность улучшить рейтинг и добиться поддержки в изменении конституции.
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
С середины 1990-ых годов парады на Красной площади проводятся при задрапированном мавзолее Ленина, знамена - триколор, ленточки - георгиевские.
Путину в этот раз надо принять парад на трибуне мавзолея, знамена на параде исторические боевые красные, ленточки на гражданах РФ - красные. Разрешить транспаранты с изображением Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В.Сталина, маршалов Жукова, Рокоссовского и др.
Народ поддержит, Запад повозмущается и проглотит, а там и референдум.
Для повышения рейтинга
едридмадрид 14.06.2020 в 13:41:00 # 752878
Цитата: bolatbol от 14.06.2020 07:30:58
Путин потерял часть сторонников, из-за карантина, недостаточной поддержки потерявших доход, чрезмерных мер по изоляции. Но есть хорошая возможность улучшить рейтинг и добиться поддержки в изменении конституции.
.
Путин потерял часть сторонников, из-за карантина, недостаточной поддержки потерявших доход, чрезмерных мер по изоляции. Но есть хорошая возможность улучшить рейтинг и добиться поддержки в изменении конституции.
.
обнуленный плешивый просрал Россию не в короновирус ( в вирус он вообще как крыса в бункере провёл кстати и сейчас сторонится всяких коллективных и публичных встреч) короче пару месяцев крыса в бункере ( смотрим как проходит короновирус в других странах и что делают их лидеры)
короче плешивый просрал Россиию когда своим недалёким умом к себе приблизил всяких друзей которые в одночасье стали МИЛЛИОРДЕРАМИ и МИЛЛИОНЕРАМИ и кстати их родня а народ умирает ( реально статистика смертности не айс)
молодежь сьебывает от такого порядка
Путин просрал Россию когда не смог оставить на плаву экономику после СВЕРХ ЦЕН НА энергоресурсы
в итоги как плешивый пизд...л даже Португалию по уровню жизни не догнали
за счастье считается как сказал плешивый это иметь зарплату в 17 тысяч рублей и считаться СРЕДНИМ КЛАССОМ
едридмадрид 14.06.2020 в 13:49:34 # 752880
держи, САМЫЙ НАВЕРНОЕ ДОРОГОЙ БОЛОБОЛ в истории нынешней России - это сам ОБНУЛЕННЫЙ ПУТИН
И вот тезисно по обещаниям ( залетные и сочуствующие местные путирасты ватные не дадут соврать )
"1. Мы жестко будет противодействовать коррупции (2001)
2. Мы должны выходить на реальные цены на бензин ( 2001)
3. Прекратить "вакханалию" с услугами ЖКХ ( 2005)
4 .Остановить рост госаппарата (2005)
этот пункт я прокомментирую с 2001 года численность этого аппарата увеличилась в 1.5 раза!
5. Создание к 2010 году условий для того,чтобы треть граждан страны смогла приобрести квартиру ( 2005)
6. Будут отремонтированы все федеральные автомобильне дороги (2010)
7. Доходы россиян увеличатся в 2-2.5 раза (2008)
8. Создать сильную экономику. Россия должна войти в пятерку стран мира по ВВП
9. Увеличим приток иностранных инвестиций до 25% от ВВП "
едридмадрид 14.06.2020 в 13:51:11 # 752882
"Вот еще несколько прогнозов, которым руководствовалось правительство Путина:
Рост заработной платы в целом в экономике к 2020 году в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом;
Жилье среднестатистической российской семьи – около 100 кв. м к 2020 году;
Превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста;
Превращение России в один из мировых финансовых центров;
Снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% в 2020 году и относительной бедности (или малообеспеченной части населения) до 15% в 2020 году;
Снижение инфляции до 3% в год."