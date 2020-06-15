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Империя зла
«Вы не понимаете, это совсем другое!»
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danilov 15 Июня 2020 в 17:23:29
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Zoggyla
15.06.2020 в 18:38:09
# 753008
А что нужно здесь написать ? Грустное или смешное? Оставлю на всяк случай
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shlenchak
15.06.2020 в 18:54:32
# 753010
ааа я понял
типа подконтрольное российское сми, подконтрольное китайское сми и азаттык типа ничей
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