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Империя зла
«Вы не понимаете, это совсем другое!»
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danilov 15 Июня 2020 в 17:23:29
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  Zoggyla 15.06.2020 в 18:38:09   # 753008
А что нужно здесь написать ? Грустное или смешное? Оставлю на всяк случай
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  shlenchak 15.06.2020 в 18:54:32   # 753010
ааа я понял типа подконтрольное российское сми, подконтрольное китайское сми и азаттык типа ничей
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