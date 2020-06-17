Это пропаганда: Twitter блокирует тысячи аккаунтов из РФ и КНР

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 17 Июня 2020 в 19:04:39
Более 32 тыс. учетных записей в Twitter были заблокированы администрацией социальной сети. Аккаунты принадлежали пользователям из России, Китая и Турции.
Представители компании заявили, что 32 242 учетные записи были связаны с властями этих стран и использовались для «информационных операций», что нарушает правила соцсети. Все материалы, которые были опубликованы в заблокированных аккаунтах, были «удалены из соцсети», сообщается в заявлении администрации Twitter.
Больше всего заблокированных аккаунтов были связаны с пользователями из Китая. Таких учетных записей было обнаружено 23 750. 7 340 из указанных учетных записей относятся к туркам и 1 152 — к России. По мнению представителей соцсети, в этих аккаунтах публиковалась и распространялась информация, которая была выгодна для властей этих стран.
Так, учетные записи из России были связаны с сайтом «Актуальная политика». Они были заблокированы за нарушение политики Twitter относительно манипуляции, так как в компании уверены, что сайт занимается пропагандой при поддержке государства.
По версии представителей соцсети, пользователи усиливали неоригинальную информацию ради политических целей, занимаясь, в частности, скоординированным перепостом. Кроме того, якобы продвигались интересы партии «Единая Россия» и пропагандировались нападки на политических диссидентов.
Что касается Китая, то после объявления о блокировке почти 24 тыс. аккаунтов официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала администрацию соцсети запрещать учетные записи, в которых есть критика страны.
«Вы сказали о том, что компания Twitter сообщила о блокировке некоторых аккаунтов. Мне об этом неизвестно. Однако что касается заострения внимания на Китае, то мне неясно, на чем основывалось такое решение компании Twitter», — сказала дипломат.
Она отметила, что успех предпринятых мер китайскими властями в борьбе с коронавирусом получил широкое международное признание, однако в сети появляется все больше критики в отношении страны. «Мы видим, что после начала эпидемии в мире появились отдельные люди и силы, которые истерично очерняют и осуждают Китай», — отметила представитель МИД КНР.
Говоря о том, кто мог бы стоять за такими сообщениями, она выразила мнение, что многие из таких аккаунтов «связаны с Республиканской партией США, американскими националистами или же являются ботами».
«По этой причине, если Twitter борется со связанной с Китаем дезинформацией, то я хочу спросить их, что они будут делать с действительно ложной информацией этих американских пользователей»,
— продолжила она. Хуа Чуньин предложила администрации соцсети блокировать учетные записи, через которые распространяется критика в адрес китайской стороны.
«Если Twitter действительно хочет что-то сделать, то ему необходимо заблокировать те учетные записи, которые задействованы в скоординированных и организованных акциях, критикующих и очерняющих Китай. КНР является самой большой жертвой сегодняшней дезинформационной войны», — уверена китайский дипломат.
При этом она сказала, что не видит ничего плохого в том, что некоторые официальные лица и дипломаты Китая используют Twitter, хотя сама платформа заблокирована в КНР.
Стоит отметить, что администрация этой соцсети периодически блокирует не только аккаунты обычных пользователей или СМИ, но и официальные аккаунты. Например, в конце мая стало известно, что Twitter без объяснения причин заблокировал официальный аккаунт посольства Ирана в России, который велся на русском языке.
Об этом инциденте сообщило 26 мая агентство IRNA со ссылкой на департамент прессы в представительстве исламской республики. В посольстве Исламской республики в Москве в комментарии ТАСС рассказали, что блокировка распространилась и на учетные записи диппредставительств Ирана в других странах.
«По той информации, которая у нас есть, аккаунты нескольких иранских посольств в других странах также без каких-либо объяснений были заблокированы», — отметил собеседник агентства.
https://www.gazeta.ru/tech/2020/06/12_a_13115815.shtml