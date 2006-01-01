Кто посмеет критиковать беспорядки под лозунгом “Black Lives Matter”, тому быстро заткнут рот.

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danilov 18 Июня 2020 в 11:40:30
Это решение было принято по доносу ультралевого британского НКО с говорящим названием “Центр противодействия цифровой ненависти”. Мол, на обоих сайтах продвигались “неподтвержденные заявления” о движениях “BLM” и “антифа”. Также они не вели модерацию секции комментариев, где публиковалось много критики в отношении участников беспорядков.
Поисковик уже давно исключил The Federalist и ZeroHedge (и многие другие правые ресурсы вроде Breitbart) из новостной выдачи: их статьи в отделе новостей почти нереально обнаружить. Теперь сайты еще и напрямую лишают заработка, фактически ставя перед выбором: превращайтесь в натуральный самиздат или закрывайтесь.
Еще в прошлом году выходило подробное исследование о том, какие манипуляции происходят с поисковой выдачей. Либеральные медиа всегда выводятся на первый план, любое инакомыслие исключается из списка источников. Как можно ожидать, это самым прямым образом влияет на исход выборов (в исследовании приводятся промежуточные выборы в Конгресс в 2018).
Кстати говоря, буквально на днях Google удалил из своей датабазы фотографию Уинстона Черчилля: как раз когда его памятник громили в центре Лондона. Примерно также старые большевики исчезали со сталинских портретов в эпоху Большого Террора. Но в этом случае общественное возмущение оказалось слишком сильным, и Google пришлось сдать назад и вернуть фотографию Черчилля на всеобщее обозрение.
Замашками цензурного отдела Google уже возмутились в Конгрессе США.
Есть надежды, что такие выходки поисковика лишь мотивируют законодателей поскорее превратить все цифровые компании в “издателей” и заставить соблюдать Первую поправку к Конституции о свободе слова.
//Малек Дудаков
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