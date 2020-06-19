Facebook будет помечать ярлыками публикации, связанные с государственными СМИ России и Китая

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философ 19 Июня 2020 в 16:48:35
Facebook не будет таким же образом помечать какие-либо новостные организации в США, так как, по мнению крупнейшей в мире социальной сети, даже государственные американские СМИ имеют редакционную независимость — об этом заявил в интервью глава политики в области кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер (Nathaniel Gleicher).
Facebook в прошлом уже выражала сожаление, что не смогла остановить использование российскими организациями её платформы для вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. С тех пор компания усилила меры своей защиты и ввела более строгие требования к прозрачности страниц и рекламы на своих платформах.
В прошлом году компания объявила о планах по созданию ярлыков для государственных СМИ. Теперь социальная сеть вводит этот новый принцип на фоне беспорядков в США, а также критики в сторону президента страны Дональда Трампа (Donald Trump) за недостоверные и провоцирующие насилие публикации. Twitter выступила против таких заметок господина Трампа, а Facebook проявила полную лояльность по отношению к президенту.
Новая мера с маркировкой некоторых государственных СМИ будет внедрена за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре. При этом Facebook также пообещала не использовать ярлыки для СМИ, которые связаны с отдельными политическими деятелями или партиями.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Гэн Хуанг (Geng Shuang) заявил журналистам в ходе ежедневной встречи в пятницу в Пекине, что социальные сети не должны избирательно создавать препятствия для СМИ. «Мы надеемся, что соответствующая платформа социальных сетей сможет отложить идеологическую предвзятость и сохранить открытость и уважение к роли СМИ каждой страны», — сказал он.
Facebook — не первая компания, которая идёт на подобные действия. Принадлежащая Google Alphabet компания YouTube в 2018 году начала определять видеоканалы, которые в основном транслируют новости и финансируются правительствами. Но критики утверждают, что YouTube не маркирует некоторые государственные новостные агентства, что позволяет им зарабатывать на рекламе за видео с дезинформацией и пропагандой.
В своём блоге Facebook сообщила, что новый ярлык будет появляться на страницах СМИ по всему миру, а также в новостных лентах в Соединённых Штатах. Facebook также заявила, что со стороны государственных организаций запретит ориентированную на США рекламу в целях предосторожности в преддверии президентских выборов в ноябре. В других странах реклама будет получать соответствующую пометку.
https://3dnews.ru/1012720?from=related-grid&from-source=1013576
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