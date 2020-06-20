«Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?»

да и ещё про чехов европейцев ( не тех кто с кавказа)ещё со времён римской империи нынешную территорию Чехии( Чехословакии) римляне называли по-моему Богемия ( про хрусталь и всякие дел мастеров с этих районов наверное все слышали)так вот Богемия- это вроде название Кельтов одно из племён и вообще кельты рулили теми землями пока их римская империя и потом германские племена не стёрли из историиа вообще Чехия с столицей Прага как и Словакия с столицей Братиславой да и ещё Венгрия с с столицей Будапешт- ну очень красивые места и города особенно Прага и Будапешт , красивые тихие места много природы , много историитак что ватаны если вырветись из своих зассранных и обосонных ( обамкой наверное)конур, то обязательно посмотрите( посетите) эти места