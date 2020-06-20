«Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?»

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danilov 20 Июня 2020 в 12:05:47
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KapitanNemo 20.06.2020 в 12:52:00 # 753402
Цитата: Versus от 20.06.2020 07:44:41
На Медведева похож.....а так преступник должен сидеть в тюрьме или на крайний случай червям на корм
На Медведева похож.....а так преступник должен сидеть в тюрьме или на крайний случай червям на корм
Медведев пацан по сравнению с Адольфом Алоизовичем. А вообще чехи, как и все славяне, смотрят в корень и рубят правду матку, пока остальные меньжуются и жуют политкорректные выражения, чтобы не обидеть всяких уродов.
едридмадрид 20.06.2020 в 16:59:02 # 753416
Цитата: bolatbol от 20.06.2020 08:54:25
Медведев пацан по сравнению с Адольфом Алоизовичем. А вообще чехи, как и все славяне, смотрят в корень и рубят правду матку, пока остальные меньжуются и жуют политкорректные выражения, чтобы не обидеть всяких уродов.
Цитата: Versus от 20.06.2020 07:44:41
На Медведева похож.....а так преступник должен сидеть в тюрьме или на крайний случай червям на корм
На Медведева похож.....а так преступник должен сидеть в тюрьме или на крайний случай червям на корм
Медведев пацан по сравнению с Адольфом Алоизовичем. А вообще чехи, как и все славяне, смотрят в корень и рубят правду матку, пока остальные меньжуются и жуют политкорректные выражения, чтобы не обидеть всяких уродов.
про чехов подробнее,
буквально недавно тут на помойке титусной в потолок ссали ватаны и тролли проросийские ( российские) что мля чехи памятник снесли Коневу , и ещё вспомни как те же чехи чуть пропиздоны не вставили в 60 годы марионеткам ( чехом коммунистам) из СССР , совок тогда в крови утопил чехское восстание
а то чел под кликухой БОЛАТБОЛ у тебя когда надо чехи -наши парни , а когда не выгодно ну мля какие они ....
едридмадрид 20.06.2020 в 17:13:58 # 753417
да и ещё про чехов европейцев ( не тех кто с кавказа)
ещё со времён римской империи нынешную территорию Чехии( Чехословакии) римляне называли по-моему Богемия ( про хрусталь и всякие дел мастеров с этих районов наверное все слышали)
так вот Богемия- это вроде название Кельтов одно из племён и вообще кельты рулили теми землями пока их римская империя и потом германские племена не стёрли из истории
а вообще Чехия с столицей Прага как и Словакия с столицей Братиславой да и ещё Венгрия с с столицей Будапешт- ну очень красивые места и города особенно Прага и Будапешт , красивые тихие места много природы , много истории
так что ватаны если вырветись из своих зассранных и обосонных ( обамкой наверное)конур, то обязательно посмотрите( посетите) эти места
ещё со времён римской империи нынешную территорию Чехии( Чехословакии) римляне называли по-моему Богемия ( про хрусталь и всякие дел мастеров с этих районов наверное все слышали)
так вот Богемия- это вроде название Кельтов одно из племён и вообще кельты рулили теми землями пока их римская империя и потом германские племена не стёрли из истории
а вообще Чехия с столицей Прага как и Словакия с столицей Братиславой да и ещё Венгрия с с столицей Будапешт- ну очень красивые места и города особенно Прага и Будапешт , красивые тихие места много природы , много истории
так что ватаны если вырветись из своих зассранных и обосонных ( обамкой наверное)конур, то обязательно посмотрите( посетите) эти места
едридмадрид 20.06.2020 в 17:16:25 # 753418
«Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?» против тех кто, как Попка-дурак, повторяет "блэк лайф матте", это смелые слова умных и гордых людей. Чехи, болгары, поляки часто воевали с русскими, но они все же славяне и гораздо ближе культурно к России, чем англосаксы. После присоединения Украины и Белоруссии к РФ они начнут петь Катюшу и восстанавливать памятники советским воинам.
KapitanNemo 20.06.2020 в 20:38:16 # 753433