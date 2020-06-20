 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
«Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Июня 2020 в 12:05:47
Чехи ставят вопрос ребром

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 20.06.2020 в 12:52:00   # 753402
В бегущей строке в Магнуме текст крутится: нет расизму, black lives matter.
поощрить (2) | покарать
  Versus 20.06.2020 в 13:44:41   # 753408
На Медведева похож.....а так преступник должен сидеть в тюрьме или на крайний случай червям на корм
поощрить (3) | покарать
  bolatbol 20.06.2020 в 14:54:25   # 753414
Цитата: Versus от 20.06.2020 07:44:41
На Медведева похож.....а так преступник должен сидеть в тюрьме или на крайний случай червям на корм

Медведев пацан по сравнению с Адольфом Алоизовичем. А вообще чехи, как и все славяне, смотрят в корень и рубят правду матку, пока остальные меньжуются и жуют политкорректные выражения, чтобы не обидеть всяких уродов.
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 20.06.2020 в 16:59:02   # 753416

Раскрыть Раскрыть

поощрить (1) | покарать (5)
  едридмадрид 20.06.2020 в 17:13:58   # 753417

Раскрыть Раскрыть

поощрить | покарать (4)
  едридмадрид 20.06.2020 в 17:16:25   # 753418
и в догонку про туризм, в этих странах стати много русскоговорящих и хорошие экскурсии проводят со знанием истории тех мест
поощрить | покарать (2)
  Ал 20.06.2020 в 18:12:05   # 753424
Моську опять пронесло...
поощрить (1) | покарать
  Ал 20.06.2020 в 18:15:06   # 753425
поощрить (1) | покарать
  bolatbol 20.06.2020 в 18:16:47   # 753426
kr едридмадрид 20.06.2020 в 16:59:02 # 753416
«Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?» против тех кто, как Попка-дурак, повторяет "блэк лайф матте", это смелые слова умных и гордых людей. Чехи, болгары, поляки часто воевали с русскими, но они все же славяне и гораздо ближе культурно к России, чем англосаксы. После присоединения Украины и Белоруссии к РФ они начнут петь Катюшу и восстанавливать памятники советским воинам.
поощрить (2) | покарать
  KapitanNemo 20.06.2020 в 20:38:16   # 753433
Во время русско-японской войны, гитлер учился в школе, в которой были чехи и австрийцы. И школьники дрались. Чехи за русских, австрийцы за любого кто против русских, в тот момент за японцев.
поощрить | покарать
  Мура45 20.06.2020 в 21:41:10   # 753444
Интересно, каким бы был ход Истории, если б Адольфа приняли в Школу Искусств?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь