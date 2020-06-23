Сын Мухаммеда Али выступил против черного расизма

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danilov 23 Июня 2020 в 11:59:52
Легендарный боксер и активист выступал против расизма на протяжении всей своей жизни, но Мухаммед Али-младший говорит, что его отца бы тошнило от того, как протесты превратились в насилие и грабежи после смерти Джорджа Флойда.
В интервью изданию New York Post пост он отмечает: Не ломайте, не пачкайте это место. Вы можете мирно протестовать.
Относительно движения Black live matter Али-младший высказался также, как это сделал бы его отец: Я думаю, что это расизм. Дело не только в черных жизнях, белых жизнях, китайских жизнях, во всех жизнях. Бог любит всех-он никогда никого не выделял. Убийство-это неправильно, независимо от того, кто это.
Говоря о жестокости полиции, Али защищает правоохранительные органы в целом: Полиция не просыпается и не думает:” Я сегодня убью негра или убью белого. Они просто пытаются вернуться домой к своей семье целыми и невредимыми Он подчеркивает, что кадры убийства Флойда белым полисменом из Миннеаполиса были отредактированы: Офицер был неправ, убив этого человека, но люди не понимают, что кадров было больше – парень сопротивлялся аресту, офицер выполнял свою работу, но он использовал неправильную тактику.
Он согласен с президентом Трампом, что Антифа разжигала насилие во время протестов Флойда и должна быть названа террористической организацией: Они ничем не отличаются от мусульманских террористов. Они все должны получить по заслугам. Они грабят бизнес, избивают невинных людей по соседству, громят полицейские участки и магазины. Они террористы – они терроризируют общество.
Али-младший поддерживает президента Трампа и говорит, что и его отец сделал бы то же самое: Я думаю, что Трамп-хороший президент. Мой отец поддержал бы его. Трамп не расист, он за всех людей. Демократы-это те, кто расисты и не для всех. Эти [политики-демократы] говорят, что Черные жизни имеют значение, кто вы, черт возьми, такой, чтобы говорить это? Ты даже не черный.
Хиллари Клинтон наплевать, она старается не попасть в тюрьму. Трамп намного лучше Клинтона и Обамы. … Единственный, кто может сделать то, что он сказал – Дональд Трамп.
https://tvcenter.ru/politic/syn-muhammeda-ali-podderzhal-prezidenta-trampa-i-vystupil-protiv-chernogo-rasizma/