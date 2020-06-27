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Империя зла
Санкции Штатов против прокурора
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danilov 27 Июня 2020 в 15:05:43
США применили санкции к главному обвинителю международного суда в Гааге по делу о преступлениях американских военных в Афганистане.

https://www.euronews.com/2020/06/25/profound-regret-icc-prosecutor-on-being-hit-with-us-sanctions-over-afghanistan-war-crimes
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 27.06.2020 в 15:29:52   # 754191
это так по-американски
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  bolatbol 27.06.2020 в 18:25:44   # 754195
Когда на улице в ауле (в школе в городе, в студенческом общежитии, в армии) сильный обижает слабого, а остальные свидетели в страхе молчат, то порождают монстров типа тигра Шерхана и шакала Табаки. Ладно, если молчит мелочь без атомного оружия или с яйцами с горошек, но РФ, КНР, КНДР, Куба, Сирия, Венесуэла должны высказывать протест и принимать контрмеры. Если запустили свою систему, то отключать СВИФТ, не ждать когда это сделает США. Пусть будут проблемы, но проблем у доллара будет больше. Любые бумажные деньги - это риск, ценны только редкие ресурсы.

Имеется возможность обрушить экономику США, раздираемых внутренними проблемами. Самое время объединиться, привести вооруженные силы в боеготовность и объявить торговое и финансовое эмбарго. В течение нескольких месяцев гражданских волнений в США наступит полный хаос. Тут мировому сообществу надо изъять ядерное оружие и разделить между собой. В дальнейшем можно будет оказывать гуманитарную помощь банановым штатам и жить счастливо.
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  МишкаНаСевер 27.06.2020 в 19:46:48   # 754197
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