Санкции Штатов против прокурора

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danilov 27 Июня 2020 в 15:05:43
https://www.euronews.com/2020/06/25/profound-regret-icc-prosecutor-on-being-hit-with-us-sanctions-over-afghanistan-war-crimes
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 27.06.2020 в 15:29:52 # 754191
Имеется возможность обрушить экономику США, раздираемых внутренними проблемами. Самое время объединиться, привести вооруженные силы в боеготовность и объявить торговое и финансовое эмбарго. В течение нескольких месяцев гражданских волнений в США наступит полный хаос. Тут мировому сообществу надо изъять ядерное оружие и разделить между собой. В дальнейшем можно будет оказывать гуманитарную помощь банановым штатам и жить счастливо.
МишкаНаСевер 27.06.2020 в 19:46:48 # 754197
Цитата: bolatbol от 27.06.2020 12:25:44
банановым штатам.
банановым штатам.
Как не толерантно