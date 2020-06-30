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Империя зла
Кажется скоро сжигать красивых женщин на кострах будут
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danilov 30 Июня 2020 в 11:31:07
Итальянскую спортивную журналистку Диллету Леотту захейтели феминистки. Разгневала она их тем, что откровенно одевается. А бодипозитивные люди из-за этого комплексуют и страдают. Ведь у нее эвон какая фигура. А у них только бодипозитив.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 30.06.2020 в 11:34:33   # 754518
Она ущемляет людей которые жрут в три горла
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  DuMoH 30.06.2020 в 11:51:31   # 754521
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
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  htmaker 30.06.2020 в 11:56:39   # 754522
Quote:
бодипозитивные
Я такого слова не знал
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 11:59:19   # 754523
Эти грязные вонючие создания с сосульками немытых волос на голове и не только, что-то еще думают о себе
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:02:12   # 754524
Цитата: DuMoH от 30.06.2020 05:51:31
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
Вам, нищему, не понять проблем позимонетарных личностей.
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  Epihot 30.06.2020 в 12:15:54   # 754526
Хороша чертовка
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:22:40   # 754528
Цитата: htmaker от 30.06.2020 05:56:39
Quote:
бодипозитивные
Я такого слова не знал
Дурацкое словосочетание.Телоположительный.Порнуха, да и только!
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  ЛиКа 30.06.2020 в 12:43:06   # 754530
Цитата: htmaker от 30.06.2020 05:56:39
Quote:
бодипозитивные
Я такого слова не знал
- это типо новой "религии". Жри в удовольствие, живи в удовольствие, люби себя и свое тело в любом состоянии, ни в чем себя не ограничивай (сладкое, жирное). Позитивные жирдяи. А то, что это не очень эстетично, да еще и потенциально опасно для здоровья - бодипозитивы не думают. Как бы в скором будущем стройные на колени не встали перед ущемленными толстыми, раз начались такие высказывания ))
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  Templar 30.06.2020 в 13:15:26   # 754533
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 06:02:12
Цитата: DuMoH от 30.06.2020 05:51:31
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
Вам, нищему, не понять проблем позимонетарных личностей.

Манипозитивных личностей)
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  MишаМашкевич 30.06.2020 в 13:33:04   # 754536
В Италии так много красивых мальчиков и так мало красивых женщин. Это несправедливо. Вообще. Когда видишь мадам на 90 кило рядом с копией эванса, аж злостей берет
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  shlenchak 30.06.2020 в 13:45:00   # 754538
Когда уже нормальные люди подключатся к защите нормальных людей? Почему слышно только, что пид0ры да фемки кого то там захейтили? Уже наверное забыли что такое мотивация??
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  КЕДЫ 30.06.2020 в 14:44:48   # 754542
ябв
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  KapitanNemo 30.06.2020 в 14:57:59   # 754543

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  lonely_wolf 30.06.2020 в 15:10:44   # 754545
Мир погружается в тотальный инфантилизм. Все вокруг виноваты в моих проблемах, только не я. Бежал ударился о скамейку, скамейка виновата, чо стоит на пути я же тут бегу. Мышление трехлетнего ребенка. А большинство таких же инфантильных имбецилов еще и поддерживают и сочувствуют им.
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 15:36:55   # 754547
Цитата: KapitanNemo от 30.06.2020 08:57:59

Это первый шаг. Второй шаг - радужный оттенок на эмблеме радиатора.Авто для пидоров. Так подумает просточеловек.
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  alpha_portal 30.06.2020 в 16:04:40   # 754553
Вот он, новый мир с массой людей страдающих цифровым слабоумием. Когда люди не в состоянии адекватно выстроить главные вопросы в своей жизни. И думают только тем, что им насрали в голову в инстаграмме
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  htmaker 30.06.2020 в 16:21:55   # 754554
Quote:
Это первый шаг. Второй шаг - радужный оттенок на эмблеме радиатора.Авто для пидоров. Так подумает просточеловек.

Логотип вообще не связан с ЛГБТ, не несите хуйню.
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:22:04   # 754555
Некоторые владельцы bmv возбудились. Не расстраивайтесь! А вот правительству bmv стоит озаботиться, не ровен час, когда потребитель потребует, чтобы фон был красным серпастым и молоткастым! И тогда, просточеловек подумает - наше авто, рабоче-крестьянское!
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:24:13   # 754556
Цитата: htmaker от 30.06.2020 10:21:55
Quote:
Это первый шаг. Второй шаг - радужный оттенок на эмблеме радиатора.Авто для пидоров. Так подумает просточеловек.

Логотип вообще не связан с ЛГБТ, не несите хуйню.
вы вдумчиво читайте - там все написано.
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:30:11   # 754557
Айчтимэкер, вы полагаете, что свой логотип компании можно лепить на фоне всякой двусмысленной херни? Ради хайпа и солидарности? Ну так чего же вам не нравится? Все честно - без ханжества.
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  htmaker 30.06.2020 в 16:36:22   # 754558
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:22:04
Некоторые владельцы bmv возбудились. Не расстраивайтесь! А вот правительству bmv стоит озаботиться, не ровен час, когда потребитель потребует, чтобы фон был красным серпастым и молоткастым! И тогда, просточеловек подумает - наше авто, рабоче-крестьянское!
Какой серп и молот, ты отстал лет на 30 лет
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  htmaker 30.06.2020 в 16:37:44   # 754559
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:30:11
Айчтимэкер, вы полагаете, что свой логотип компании можно лепить на фоне всякой двусмысленной херни? Ради хайпа и солидарности? Ну так чего же вам не нравится? Все честно - без ханжества.
Смена логотипа сделана по другой причине, почитай лучше
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:49:50   # 754562
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
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  htmaker 30.06.2020 в 16:53:23   # 754564
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:49:50
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
Не говори за всех владельцев этой марки, в жизни ты не ответишь за свои слова.
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:56:07   # 754565
Цитата: htmaker от 30.06.2020 10:53:23
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:49:50
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
Не говори за всех владельцев этой марки, в жизни ты не ответишь за свои слова.
Да ты вообще ничего не понял, жизненный!Фасепалм!
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  Pole13 30.06.2020 в 17:10:03   # 754566
Фраза "заднеприводный баварец" заиграла новым смыслом
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  Вошинг тонк 30.06.2020 в 17:17:49   # 754567
Цитата: Pole13 от 30.06.2020 11:10:03
Фраза "заднеприводный баварец" заиграла новым смыслом
заискрилась радужными тонами.
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  Сила 30.06.2020 в 18:09:11   # 754569
захочет человек выглядеть хорошо, возьмется за себя не за хочет, за колбаску. все любят пожрать, но меру то блять надо знать
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  Сила 30.06.2020 в 18:11:17   # 754570
А еще кажется эта шлюшка из силиконовой долины, что тоже не приветствуется, видно жопа взбита химией при таком телосложении
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  старик 30.06.2020 в 18:11:37   # 754571
Не думал что и тут есть защитники педрил.
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