Кажется скоро сжигать красивых женщин на кострах будут

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danilov 30 Июня 2020 в 11:31:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
бодипозитивныеЯ такого слова не знал
Вошинг тонк 30.06.2020 в 11:59:19 # 754523
Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:02:12 # 754524
Цитата: DuMoH от 30.06.2020 05:51:31Вам, нищему, не понять проблем позимонетарных личностей.
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:22:40 # 754528
Цитата: htmaker от 30.06.2020 05:56:39Дурацкое словосочетание.Телоположительный.Порнуха, да и только!
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бодипозитивныеЯ такого слова не знал
Цитата: htmaker от 30.06.2020 05:56:39- это типо новой "религии". Жри в удовольствие, живи в удовольствие, люби себя и свое тело в любом состоянии, ни в чем себя не ограничивай (сладкое, жирное). Позитивные жирдяи. А то, что это не очень эстетично, да еще и потенциально опасно для здоровья - бодипозитивы не думают. Как бы в скором будущем стройные на колени не встали перед ущемленными толстыми, раз начались такие высказывания ))
Quote:
Quote:
бодипозитивныеЯ такого слова не знал
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 06:02:12
Цитата: DuMoH от 30.06.2020 05:51:31Вам, нищему, не понять проблем позимонетарных личностей.
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
А я комплексую и страдаю глядя на миллионеров, давайте их тоже прижмем...
Манипозитивных личностей)
MишаМашкевич 30.06.2020 в 13:33:04 # 754536
KapitanNemo 30.06.2020 в 14:57:59 # 754543
lonely_wolf 30.06.2020 в 15:10:44 # 754545
Вошинг тонк 30.06.2020 в 15:36:55 # 754547
alpha_portal 30.06.2020 в 16:04:40 # 754553
Это первый шаг. Второй шаг - радужный оттенок на эмблеме радиатора.Авто для пидоров. Так подумает просточеловек.
Логотип вообще не связан с ЛГБТ, не несите хуйню.
Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:22:04 # 754555
Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:24:13 # 754556
Цитата: htmaker от 30.06.2020 10:21:55вы вдумчиво читайте - там все написано.
Quote:
Логотип вообще не связан с ЛГБТ, не несите хуйню.
Quote:
Это первый шаг. Второй шаг - радужный оттенок на эмблеме радиатора.Авто для пидоров. Так подумает просточеловек.
Логотип вообще не связан с ЛГБТ, не несите хуйню.
Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:30:11 # 754557
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:22:04Какой серп и молот, ты отстал лет на 30 лет
Некоторые владельцы bmv возбудились. Не расстраивайтесь! А вот правительству bmv стоит озаботиться, не ровен час, когда потребитель потребует, чтобы фон был красным серпастым и молоткастым! И тогда, просточеловек подумает - наше авто, рабоче-крестьянское!
Некоторые владельцы bmv возбудились. Не расстраивайтесь! А вот правительству bmv стоит озаботиться, не ровен час, когда потребитель потребует, чтобы фон был красным серпастым и молоткастым! И тогда, просточеловек подумает - наше авто, рабоче-крестьянское!
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:30:11Смена логотипа сделана по другой причине, почитай лучше
Айчтимэкер, вы полагаете, что свой логотип компании можно лепить на фоне всякой двусмысленной херни? Ради хайпа и солидарности? Ну так чего же вам не нравится? Все честно - без ханжества.
Айчтимэкер, вы полагаете, что свой логотип компании можно лепить на фоне всякой двусмысленной херни? Ради хайпа и солидарности? Ну так чего же вам не нравится? Все честно - без ханжества.
Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:49:50 # 754562
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:49:50Не говори за всех владельцев этой марки, в жизни ты не ответишь за свои слова.
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
Вошинг тонк 30.06.2020 в 16:56:07 # 754565
Цитата: htmaker от 30.06.2020 10:53:23Да ты вообще ничего не понял, жизненный!Фасепалм!
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 10:49:50Не говори за всех владельцев этой марки, в жизни ты не ответишь за свои слова.
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
Уважаемый хтмакер! Все ваши потуги мне фиолетовы и флаг пидаров над посольством ли, на машине ли, или еще где-либо говорит о пидарской сущности его поднявших. Не расстраивайтесь, привыкайте к новой реальности.
Вошинг тонк 30.06.2020 в 17:17:49 # 754567
Цитата: Pole13 от 30.06.2020 11:10:03заискрилась радужными тонами.
Фраза "заднеприводный баварец" заиграла новым смыслом
Фраза "заднеприводный баварец" заиграла новым смыслом