Семья юристов из Сент-Луиса за одну ночь превратилась в символ борьбы с погромами

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danilov 30 Июня 2020 в 12:07:38
Кстати, президент США ретвитнул видео, на котором семейная пара направляет пистолет и винтовку в сторону участников чёрных протестов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:12:42 # 754525
Цитата: astra от 30.06.2020 06:19:21В моментах на 00:20 и 00:30 наблюдаются не только "черные"...
Черные охренели чели совсем? А белые что ведутся и на колени становятся
Черные охренели чели совсем? А белые что ведутся и на колени становятся
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 06:12:42Не в первый раз
Ну наконец, у кого-то хватило мужества отстаивать основы устройства США. Позитивненько.
Ну наконец, у кого-то хватило мужества отстаивать основы устройства США. Позитивненько.