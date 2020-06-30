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Империя зла
Семья юристов из Сент-Луиса за одну ночь превратилась в символ борьбы с погромами
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danilov 30 Июня 2020 в 12:07:38
Супружеская пара с оружием в руках вышла навстречу толпе бунтовщиков, которые сновали по территории их поместья 1912 года постройки.



Кстати, президент США ретвитнул видео, на котором семейная пара направляет пистолет и винтовку в сторону участников чёрных протестов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:12:42   # 754525
Ну наконец, у кого-то хватило мужества отстаивать основы устройства США. Позитивненько.
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  astra 30.06.2020 в 12:19:21   # 754527
Черные охренели чели совсем? А белые что ведутся и на колени становятся
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  Versus 30.06.2020 в 15:06:38   # 754544
Молодцы. Только дамочка руку повредит если в такой позе стрелять начнет. В лучшем случае пистолет у нее выпадет из рук
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  старик 30.06.2020 в 18:15:48   # 754573
Не дай бог им грохнуть черного-разорвут, но и оголтелые "протестанты" побздехивают.
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  Hairless 30.06.2020 в 20:41:23   # 754590
Молодцы! Ибо нех#й
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  Ал 30.06.2020 в 20:56:33   # 754594
Цитата: astra от 30.06.2020 06:19:21
Черные охренели чели совсем? А белые что ведутся и на колени становятся
В моментах на 00:20 и 00:30 наблюдаются не только "черные"...
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  Ал 30.06.2020 в 20:58:13   # 754595
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 06:12:42
Ну наконец, у кого-то хватило мужества отстаивать основы устройства США. Позитивненько.
Не в первый раз
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