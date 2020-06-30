В Иране к смертной казни приговорили главу новостного портала

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Июля 2020 в 09:46:46
По словам представителя Верховного суда Ирана Голям Хосейна Исмаили, решение не окончательное и может быть обжаловано.
Как 30 июня пишет The Washington Post, Зам активно освещал протесты в стране с декабря 2017-го по январь 2018 года. По версии следствия, он получал помощь от правительства Франции, а также пользовался поддержкой США и Израиля. В Париже журналист долгое время жил и работал.
О задержании руководителя Amad News стало известно в октябре 2019 года. Об этом сообщали представители Корпуса стражей исламской революции.
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-journalist-who-inspired-2017-rallies-sentenced-to-death/2020/06/30/ea764206-baa5-11ea-97c1-6cf116ffe26c_story.html
Комментарии, по рейтингу, по дате