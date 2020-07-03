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danilov 03 Июля 2020 в 10:35:21
«Дух цензуры царит на всех уровнях. Подумайте, когда я выступаю на RT France, у меня гораздо больше свободы слова, чем на France 2 — это безумие, но это так. Пусть RT во многом обвиняют, но если вы выступаете на нем, вас не притесняют псы системы».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
А факты привести можете, или очередное балабольство?
Цитата: GoodZone от 03.07.2020 08:11:28
А факты привести можете, или очередное балабольство?
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
А факты привести можете, или очередное балабольство?
он это знает от знатного и авторитетного человека. вам, челяди, этого не понять...
Цитата: GoodZone от 03.07.2020 08:11:28
А факты привести можете, или очередное балабольство?
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
А факты привести можете, или очередное балабольство?
Эмоциональное заблуждение переходящее в самоубеждение, что вокруг враги. Кругом обман.
А везде просто БАРДАК)
Цитата: GoodZone от 03.07.2020 08:11:28факты это явления вроде тебя. Промытые. Нет вымытые мозги. Пустая черепная коробка.
А факты привести можете, или очередное балабольство?
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
А факты привести можете, или очередное балабольство?