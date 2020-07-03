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Империя зла
Псы системы
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danilov 03 Июля 2020 в 10:35:21
Глава Sud Radio Дидье Маисто в интервью журналу Valeurs Actuelles о СМИ во Франции:
«Дух цензуры царит на всех уровнях. Подумайте, когда я выступаю на RT France, у меня гораздо больше свободы слова, чем на France 2 — это безумие, но это так. Пусть RT во многом обвиняют, но если вы выступаете на нем, вас не притесняют псы системы».

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 03.07.2020 в 11:18:35   # 755006
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.
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  ГОРЫНЫЧ 03.07.2020 в 11:44:06   # 755013
Walter 03.07.2020 в 11:18:35 # 755006
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  GoodZone 03.07.2020 в 14:11:28   # 755035
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.

А факты привести можете, или очередное балабольство?
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  lado 03.07.2020 в 16:05:26   # 755049
Смотреть и слушать РТ - делать самозашквар.
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  332-712 03.07.2020 в 16:18:11   # 755057
Цитата: GoodZone от 03.07.2020 08:11:28
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.

А факты привести можете, или очередное балабольство?


он это знает от знатного и авторитетного человека. вам, челяди, этого не понять...
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  СССР 03.07.2020 в 16:41:23   # 755060
Смотреть и слушать CNN - делать самозашквар.
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  Absolute 03.07.2020 в 17:43:32   # 755069
Цитата: GoodZone от 03.07.2020 08:11:28
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.

А факты привести можете, или очередное балабольство?

Эмоциональное заблуждение переходящее в самоубеждение, что вокруг враги. Кругом обман.
А везде просто БАРДАК)
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  Walter 03.07.2020 в 18:33:59   # 755080
Цитата: GoodZone от 03.07.2020 08:11:28
Цитата: Walter от 03.07.2020 05:18:35
Да и еще когда тебе рашка такие бабки платит. Что рядовому россиянину не приснятся никогда. Вата шоу давай давай.

А факты привести можете, или очередное балабольство?
факты это явления вроде тебя. Промытые. Нет вымытые мозги. Пустая черепная коробка.
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