Армении и Азербайджана начали боевые стокновения на границе.

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философ 13 Июля 2020 в 00:59:04
Имеются потери с обеих сторон.
В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.
Общественность будет дополнительно проинформирована.
Противник отброшен назад, понеся потери
Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.
В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери.
В ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения.
Аллах ряхмят елясин!
https://mod.gov.az/ru/news/podrazdeleniya-vooruzhennyh-sil-armenii-sovershili-provokaciyu-na-tovuzskom-napravlenii-31440.html
https://mod.gov.az/ru/news/protivnik-otbroshen-nazad-ponesya-poteri-31443.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Значит политики не кокие.
Извиняюсь за выше указанные Государство, насколько я знаю там была территориальная конфликт, либо я знаю от Российского пропаганды, может я ошибаюсь, личное мнение.