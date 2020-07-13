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Империя зла
Армении и Азербайджана начали боевые стокновения на границе.
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философ 13 Июля 2020 в 00:59:04
Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Имеются потери с обеих сторон.

В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.
Общественность будет дополнительно проинформирована.

Противник отброшен назад, понеся потери

Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери.

В ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения.

Аллах ряхмят елясин!

https://mod.gov.az/ru/news/podrazdeleniya-vooruzhennyh-sil-armenii-sovershili-provokaciyu-na-tovuzskom-napravlenii-31440.html

https://mod.gov.az/ru/news/protivnik-otbroshen-nazad-ponesya-poteri-31443.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 13.07.2020 в 01:25:43   # 756383
Опять началось.
Значит политики не кокие.
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  Ratkhan 13.07.2020 в 03:30:35   # 756387
В России начали активно выйти против режима, и вдруг война соседнем стране, бойтесь соседи России, особенно Кыргызстан, Узбекстан, Таджикистан. Российские олигархи и Утин все может сделать чтобы отвлеч своих же народов, и на всех телеканалах будет показать, то что кроме России не хорошо, а у нас все в порядке, чтоб перехитрит и использовать все верующих и наивных, благосклонных людей, даже можно сказать испуганных людей,так как боятся потерять работу или боятся за своих детей или родственников от действущего режима.
Извиняюсь за выше указанные Государство, насколько я знаю там была территориальная конфликт, либо я знаю от Российского пропаганды, может я ошибаюсь, личное мнение.
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