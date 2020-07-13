Нидерланды подают иск против России за сбитый над Донбассом Boeing  

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 13 Июля 2020 в 21:18:42
Нидерланды, где проживают примерно две трети жертв, считают Россию ответственной за катастрофу 17 июля 2014 года. Кремль постоянно отрицает свою причастность.
В письме в парламент говорится, что Нидерланды подают дело в Европейский суд, чтобы добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех 298 жертв. (Репортаж Барта Мейера; под редакцией Алекса Ричардсона)
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-mh17/dutch-government-to-file-suit-against-russia-over-downing-of-mh17-idUSA5N28R03F
Комментарии, по рейтингу, по дате
И верховенство наспех переделанной конституции над международными актами не поможет.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:24:21
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.
Форменное безобразие - добиваться правды и справедливости.
Сколько им доказывали, Россия не виновата: трупы несвежие, украинский штурмовик сбил, бук не русский и ещё много чего.
А они уперлись «Хотим справедливости»
Цитата: lado от 13.07.2020 15:22:52
Задолбали уже со своим Боингом если честно.
Задолбали уже со своим Боингом если честно.
Кого задолбали? Читателей титуса?
Цитата: walker от 13.07.2020 15:35:33мозги не еби. Россию даже к следствию не допустили.
Форменное безобразие - добиваться правды и справедливости.
Сколько им доказывали, Россия не виновата: трупы несвежие, украинский штурмовик сбил, бук не русский и ещё много чего.
А они уперлись «Хотим справедливости»
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:24:21
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.
Форменное безобразие - добиваться правды и справедливости.
Сколько им доказывали, Россия не виновата: трупы несвежие, украинский штурмовик сбил, бук не русский и ещё много чего.
А они уперлись «Хотим справедливости»
С другой стороны, Россия обладает ЯО. И даже если она виновата, то не подсудна, как и США, Китай. И когда тявкают всякие шавки, то становится смешно. Путин вежливый чел и сказать "сосите" прямо не может, но пора бы догадаться. Крым проепали, проепете Донбасс, потом и Украину. Вся Европа развалится под иммигрантами, а тут какие то жалкие наскоки.
Добавлю, что впервые это сообщение LifeNews вышло в эфир в 18:34 с несколько измененным началом: «По словам одного из ополченцев, около 17:30 по местному времени над городом пролетал Ан-26. В него попала ракета, раздался взрыв».
Всего через полчаса после вечернего выпуска новостей (в 19:29) LifeNews «переобуется на ходу» и словами все той же ведущей Евгении Рябцевой будет утверждать, что у ополченцев никогда не было «Бука» и они в принципе не могли бы сбить самолет, зато очевидцы видели «самолет ВВС Украины, который следовал за малазийским Boeing-777».
Но из песни, как известно, слов не выкинешь...
Произошедшую метаморфозу с «очевидцами» в Донбассе объясняет тот факт, что телеканал LifeNews (позже переименованный в Life) располагается в здании "Федерального государственного унитарного предприятия «Пресса» Управления делами президента Российской Федерации" по московскому адресу ул. Правды, 24.
Хотя, до этого, ещё 14 июля ополченцы сбили АН-26 именно с Бука.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:35:27
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.
Типичная ватная методичка.
С какого перепуга следствие обязано допускать к расследованию подозреваемую сторону? Это издевательство над здравым смыслом.
А небо да, не перекрыли. Конечно, откуда украинцам было знать что россияне в помощи трактористам дойдут до предоставления буков?
Да и россияне поскромничали, не стали рекламировать в открытую.
Цитата: walker от 13.07.2020 15:57:07типичный либерастский бред.
Типичная ватная методичка.
С какого перепуга следствие обязано допускать к расследованию подозреваемую сторону? Это издевательство над здравым смыслом.
А небо да, не перекрыли. Конечно, откуда украинцам было знать что россияне в помощи трактористам дойдут до предоставления буков?
Да и россияне поскромничали, не стали рекламировать в открытую.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:35:27
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.
Типичная ватная методичка.
С какого перепуга следствие обязано допускать к расследованию подозреваемую сторону? Это издевательство над здравым смыслом.
А небо да, не перекрыли. Конечно, откуда украинцам было знать что россияне в помощи трактористам дойдут до предоставления буков?
Да и россияне поскромничали, не стали рекламировать в открытую.
Как часто на практике допускают к следствию подозреваемую сторону?
Ее не допускают к следствию, ее могут ознакомить с ходом следствия, вызвать на допрос и т.д.
Требовать участия - просто глупо.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:56:33
Всю эту байду без участия в следствии главного обвиняемого можно игнорировать.
Всю эту байду без участия в следствии главного обвиняемого можно игнорировать.
Кто следил за Событиями, предшествующие 17 июлю, должен помнить, как с каждого утюга трубили, мол, ополченцы захватили у ВСУ танки, БТРы, грузовики, БУКи (!!).
РосСМИ тоже хотели повысить свои рейтинги, устраивая "прямые эфиры" с переднего края.
Вот один такой случай попытки "новостей из первых рук" и подводит под описание "Ополченцы сбили Боинг", за которыми стоят кураторы из Москвы.
В свою очередь, спецслужбы Украины тоже не в лохах ходят - они тоже могут диверсии устраивать - школа то одна - КГБ и Ко.
МишкаНаСевер 13.07.2020 в 22:44:25 # 756580
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 16:44:25Это так приходит в упадок мышление активного меньшинства, диктующего свои влажные мечты аморфному большинству. ЛБГТ- логика.
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Следовательно, все остальное неважно. Надо топать ножками и повторять много раз.
Такого масштаба убийство, даже непреднамеренное, не останется без суда и обвинения. Дело времени. Вопрос другой: что произойдет раньше, развал РФии или суд.
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 16:44:25
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Нет, не посадят, но нервишки потрепают немного.
А вот если вместо дрели дать ружьё, и сосед с этого ружья бабахнет в жену, а попадёт вообще в левого чела и убьёт его, да ещё позвонит хозяину ружья и скажет радостно, что, типа, благоверную завалил на хрен, которую хозяин ружья тож недолюбливал, даже от радости стольничек накатит.
А тут по радио сообщат, что убит один чел - случайный прохожий...
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 16:44:25
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Дрель и бук - разные вещи. Дрель - бытовой электроприбор, который можно купить в магазине, Бук не совсем дрель.
Даже если дрель и вы подсунули ее соседу под горячую руку во время его конфликта с женой - ваша роль отнюдь небезобидна.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 16:59:58
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.
Обстрел района Саур-могилы "Градами" с территории РФ в районе посёлка Гуково.
Это, получается, ополченцы заехали на территорию РФ, бабахнули с "Градов" и отчалили на Донбасс?
Погранцы и другие войска РФ что делали в этот момент, прекрасно зная, что буквально в 4-6 км идут интенсивные боевые действия??
МишкаНаСевер 13.07.2020 в 23:12:28 # 756600
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:09:25У меня ничего не получается. Я не в теме тактических передвижений и рекогносцировок конфликтных сторон.
Обстрел района Саур-могилы "Градами" с территории РФ в районе посёлка Гуково.
Это, получается, ополченцы заехали на территорию РФ, бабахнули с "Градов" и отчалили на Донбасс?
Погранцы и другие войска РФ что делали в этот момент, прекрасно зная, что буквально в 4-6 км идут интенсивные боевые действия??
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 16:59:58
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.
Обстрел района Саур-могилы "Градами" с территории РФ в районе посёлка Гуково.
Это, получается, ополченцы заехали на территорию РФ, бабахнули с "Градов" и отчалили на Донбасс?
Погранцы и другие войска РФ что делали в этот момент, прекрасно зная, что буквально в 4-6 км идут интенсивные боевые действия??
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 17:12:28Я свою сложную версию уже здесь озвучивал, от того и нет ни диспетчеров , ни фотографий со спутников - херой украины перепутал борты 01 с бортом малайзии и со своей летной машины хернул по боингу ( ил96 от боинга ничем же не отличается, а тут вообще все совпало), но вышла оплошка, хуево в школе учился.
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 17:12:28
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
Лайф ньюс вначале сообщил, что ополченцами сбит АН-26 ВСУ.
Через полчаса сообщает снова, что это не ополченцы и Буков, типа, никогда не было. Хотя за несколько дней до этого ополченцы сбили АН-26 именно с Бука, который они