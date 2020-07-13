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Империя зла
Нидерланды подают иск против России за сбитый над Донбассом Boeing  
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философ 13 Июля 2020 в 21:18:42
ГААГА, 10 июля (Рейтер). Правительство Нидерландов в пятницу заявило, что подаст в суд на Россию в Европейский суд по правам человека в связи с падением пассажирского рейса Malaysia Airlines MH17 над восточной Украиной шесть лет назад.

Нидерланды, где проживают примерно две трети жертв, считают Россию ответственной за катастрофу 17 июля 2014 года. Кремль постоянно отрицает свою причастность.

В письме в парламент говорится, что Нидерланды подают дело в Европейский суд, чтобы добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех 298 жертв. (Репортаж Барта Мейера; под редакцией Алекса Ричардсона)

https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-mh17/dutch-government-to-file-suit-against-russia-over-downing-of-mh17-idUSA5N28R03F
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 13.07.2020 в 21:22:52   # 756540
Задолбали уже со своим Боингом если честно.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 21:24:21   # 756541
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.
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  walker 13.07.2020 в 21:29:39   # 756543
Рано или поздно суд состоится и компенсации будут выплачены. При Путине или нет - не суть.
И верховенство наспех переделанной конституции над международными актами не поможет.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 21:35:27   # 756547
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.
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  walker 13.07.2020 в 21:35:33   # 756548
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:24:21
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.

Форменное безобразие - добиваться правды и справедливости.
Сколько им доказывали, Россия не виновата: трупы несвежие, украинский штурмовик сбил, бук не русский и ещё много чего.
А они уперлись «Хотим справедливости»
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  walker 13.07.2020 в 21:36:38   # 756550
Цитата: lado от 13.07.2020 15:22:52
Задолбали уже со своим Боингом если честно.

Кого задолбали? Читателей титуса?
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  Zoggyla 13.07.2020 в 21:39:20   # 756551
Цитата: walker от 13.07.2020 15:35:33
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:24:21
Эти голландцы совсем ухуели. Надо же быть такими преданными шестерками.

Форменное безобразие - добиваться правды и справедливости.
Сколько им доказывали, Россия не виновата: трупы несвежие, украинский штурмовик сбил, бук не русский и ещё много чего.
А они уперлись «Хотим справедливости»
мозги не еби. Россию даже к следствию не допустили.
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  Мура45 13.07.2020 в 21:42:30   # 756553
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  bolatbol 13.07.2020 в 21:45:24   # 756555
Конституция - свод правил, суверенное право любой страны устанавливать свои приоритеты. И никто другой не имеет права совать нос в чужие устои, если они явно не угрожают его безопасности. Так что наспех или не наспех это не наше дело, как и количество сроков.
С другой стороны, Россия обладает ЯО. И даже если она виновата, то не подсудна, как и США, Китай. И когда тявкают всякие шавки, то становится смешно. Путин вежливый чел и сказать "сосите" прямо не может, но пора бы догадаться. Крым проепали, проепете Донбасс, потом и Украину. Вся Европа развалится под иммигрантами, а тут какие то жалкие наскоки.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 21:51:29   # 756556
Вот и выбирай после этого, где лучше в "тюрьме народов" или на "кладбище народов".
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  Мура45 13.07.2020 в 21:51:39   # 756557
«…Информационная служба Лайфньюс продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить ещё один транспортный самолёт украинских ВВС. Это произошло над городом Торез самопровозглашённой Донецкой республики. Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени – над городом пролетал Ан-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолёт начал падать. В небе можно было наблюдать чёрный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе Шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и Кургана Саур-Могилы – эти территории контролируются ополчением».

Добавлю, что впервые это сообщение LifeNews вышло в эфир в 18:34 с несколько измененным началом: «По словам одного из ополченцев, около 17:30 по местному времени над городом пролетал Ан-26. В него попала ракета, раздался взрыв».
Всего через полчаса после вечернего выпуска новостей (в 19:29) LifeNews «переобуется на ходу» и словами все той же ведущей Евгении Рябцевой будет утверждать, что у ополченцев никогда не было «Бука» и они в принципе не могли бы сбить самолет, зато очевидцы видели «самолет ВВС Украины, который следовал за малазийским Boeing-777».
Но из песни, как известно, слов не выкинешь...

Произошедшую метаморфозу с «очевидцами» в Донбассе объясняет тот факт, что телеканал LifeNews (позже переименованный в Life) располагается в здании "Федерального государственного унитарного предприятия «Пресса» Управления делами президента Российской Федерации" по московскому адресу ул. Правды, 24.

Хотя, до этого, ещё 14 июля ополченцы сбили АН-26 именно с Бука.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 21:56:33   # 756558
Всю эту байду без участия в следствии главного обвиняемого можно игнорировать.
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  walker 13.07.2020 в 21:57:07   # 756561
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:35:27
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.


Типичная ватная методичка.
С какого перепуга следствие обязано допускать к расследованию подозреваемую сторону? Это издевательство над здравым смыслом.
А небо да, не перекрыли. Конечно, откуда украинцам было знать что россияне в помощи трактористам дойдут до предоставления буков?
Да и россияне поскромничали, не стали рекламировать в открытую.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 21:59:19   # 756563
Цитата: walker от 13.07.2020 15:57:07
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:35:27
Сбитый над Украиной боинг, в зоне боевых действий полетный корридор, и Украина - не при делах, а "главного подозреваемого" не допускают к расследованию, очевидно из-за того, что не его территория... Циркачи. Все предельно ясно - главный виновник тот, кто отправил людей по этому корридору.


Типичная ватная методичка.
С какого перепуга следствие обязано допускать к расследованию подозреваемую сторону? Это издевательство над здравым смыслом.
А небо да, не перекрыли. Конечно, откуда украинцам было знать что россияне в помощи трактористам дойдут до предоставления буков?
Да и россияне поскромничали, не стали рекламировать в открытую.
типичный либерастский бред.
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  walker 13.07.2020 в 22:02:59   # 756564
== мозги не еби. Россию даже к следствию не допустили.==
Как часто на практике допускают к следствию подозреваемую сторону?
Ее не допускают к следствию, ее могут ознакомить с ходом следствия, вызвать на допрос и т.д.
Требовать участия - просто глупо.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 22:04:56   # 756565
Драчевый чувак с микраша когда же ты угомонишься?
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  walker 13.07.2020 в 22:05:19   # 756567
И в целом, взять ответственность за совершенное - выйдет проще и меньше гемора.
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  Мура45 13.07.2020 в 22:39:15   # 756577
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 15:56:33
Всю эту байду без участия в следствии главного обвиняемого можно игнорировать.

Кто следил за Событиями, предшествующие 17 июлю, должен помнить, как с каждого утюга трубили, мол, ополченцы захватили у ВСУ танки, БТРы, грузовики, БУКи (!!).
РосСМИ тоже хотели повысить свои рейтинги, устраивая "прямые эфиры" с переднего края.
Вот один такой случай попытки "новостей из первых рук" и подводит под описание "Ополченцы сбили Боинг", за которыми стоят кураторы из Москвы.
В свою очередь, спецслужбы Украины тоже не в лохах ходят - они тоже могут диверсии устраивать - школа то одна - КГБ и Ко.
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  МишкаНаСевер 13.07.2020 в 22:44:25   # 756580
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
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  Zoggyla 13.07.2020 в 22:46:53   # 756583
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 16:44:25
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?
Это так приходит в упадок мышление активного меньшинства, диктующего свои влажные мечты аморфному большинству. ЛБГТ- логика.
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  walker 13.07.2020 в 22:50:33   # 756586
Мура, у защитников кремлевской шайки один железобетонный аргумент: не допустили к следствию.
Следовательно, все остальное неважно. Надо топать ножками и повторять много раз.

Такого масштаба убийство, даже непреднамеренное, не останется без суда и обвинения. Дело времени. Вопрос другой: что произойдет раньше, развал РФии или суд.

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  Мура45 13.07.2020 в 22:53:54   # 756588
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 16:44:25
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?

Нет, не посадят, но нервишки потрепают немного.
А вот если вместо дрели дать ружьё, и сосед с этого ружья бабахнет в жену, а попадёт вообще в левого чела и убьёт его, да ещё позвонит хозяину ружья и скажет радостно, что, типа, благоверную завалил на хрен, которую хозяин ружья тож недолюбливал, даже от радости стольничек накатит.
А тут по радио сообщат, что убит один чел - случайный прохожий...
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  walker 13.07.2020 в 22:54:24   # 756589
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 16:44:25
Странная логика... Если я дам соседу дрель, и он засверлит свою жену - меня посадят?

Дрель и бук - разные вещи. Дрель - бытовой электроприбор, который можно купить в магазине, Бук не совсем дрель.
Даже если дрель и вы подсунули ее соседу под горячую руку во время его конфликта с женой - ваша роль отнюдь небезобидна.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 22:59:58   # 756592
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.
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  walker 13.07.2020 в 23:00:44   # 756593
Виноват инициатор пуска.
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  Мура45 13.07.2020 в 23:09:25   # 756598
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 16:59:58
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.

Обстрел района Саур-могилы "Градами" с территории РФ в районе посёлка Гуково.
Это, получается, ополченцы заехали на территорию РФ, бабахнули с "Градов" и отчалили на Донбасс?
Погранцы и другие войска РФ что делали в этот момент, прекрасно зная, что буквально в 4-6 км идут интенсивные боевые действия??
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  МишкаНаСевер 13.07.2020 в 23:12:28   # 756600
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 23:12:44   # 756601
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:09:25
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 16:59:58
Миша, вот какая у них логика, они покупают оружие по торговым контрактам, чтобы убивать а виноват будет производитель.

Обстрел района Саур-могилы "Градами" с территории РФ в районе посёлка Гуково.
Это, получается, ополченцы заехали на территорию РФ, бабахнули с "Градов" и отчалили на Донбасс?
Погранцы и другие войска РФ что делали в этот момент, прекрасно зная, что буквально в 4-6 км идут интенсивные боевые действия??
У меня ничего не получается. Я не в теме тактических передвижений и рекогносцировок конфликтных сторон.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 23:19:12   # 756602
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 17:12:28
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.
Я свою сложную версию уже здесь озвучивал, от того и нет ни диспетчеров , ни фотографий со спутников - херой украины перепутал борты 01 с бортом малайзии и со своей летной машины хернул по боингу ( ил96 от боинга ничем же не отличается, а тут вообще все совпало), но вышла оплошка, хуево в школе учился.
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  Мура45 13.07.2020 в 23:19:24   # 756603
Цитата: МишкаНаСевер от 13.07.2020 17:12:28
Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?
Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.
Ааа, я понял!
Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!
Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.


Лайф ньюс вначале сообщил, что ополченцами сбит АН-26 ВСУ.
Через полчаса сообщает снова, что это не ополченцы и Буков, типа, никогда не было. Хотя за несколько дней до этого ополченцы сбили АН-26 именно с Бука, который они купили "в военторге" захватили у ВСУ, а после Событий 17 июля и вовсе начали заявлять о том, что захваченные Буки неработоспособны
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