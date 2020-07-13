Нидерланды подают иск против России за сбитый над Донбассом Boeing  

Тем самым Нидерланды признают ДНР и ЛНР частью России?Так вроде сама Россия открестилась от этих территорий.Ааа, я понял!Путин позвонил командиру расчёта БУКа и сказал, давай бахнем по этим обкурышам!Обратите внимание, не по тем самолётам, которые бомбили Донецк, а именно по этому самолёту, т.к. писали, что в этот день там пролетал не только этот самолёт.