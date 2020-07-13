Снова не встали на колено

Цитата: старик от

Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты. Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.

Бабай, он может прямо заявить, что в РИ, СССР, России никогда не было расовой дискриминации на государственном уровне.Как его могут "схавать"? И как могут "схавать" финского гонщика? Просто, по принципу "белого"?Чёт сомневаюсь.