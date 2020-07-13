 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Снова не встали на колено
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2020 в 21:18:14
Даниил Квят вновь отказался вставать на колено в знак борьбы против расизма. Его поддержали и другие гонщики.
Пилот "Формулы-1" Даниил Квят перед гонкой в рамках Гран-при Штирии не стал вставать на колено в знак борьбы против расизма. Его примеру последовали гонщик Alfa Romeo Кими Райконен, а также Макс Ферстаппен из Red Bull и Шарль Лектер из Ferrari.
Неделю назад российский гонщик поступил точно так же. Перед гонкой в рамках Гран-при Австрии он тоже отказался преклонять колено. Тогда Квят объяснил, что будет делать это только "перед родиной, флагом или Богом". 5 июля Квята поддержали Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Карлос Сайнс из McLaren.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 13.07.2020 в 21:33:03   # 756545
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
поощрить (2) | покарать
  Мура45 13.07.2020 в 21:36:09   # 756549
Цитата: shlenchak от 13.07.2020 15:33:03
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали

А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.
поощрить (3) | покарать
  shlenchak 13.07.2020 в 21:40:29   # 756552
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 15:36:09
Цитата: shlenchak от 13.07.2020 15:33:03
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали

А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.

Это сарказм??
поощрить | покарать (1)
  МишкаНаСевер 13.07.2020 в 22:16:31   # 756569
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 15:36:09
Цитата: shlenchak от 13.07.2020 15:33:03
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали

А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.

И негров учили неграми называть, а не афроамериканцами
поощрить (1) | покарать
  332-712 13.07.2020 в 22:30:18   # 756573
молодца! поскорей бы в топ команду...
поощрить | покарать
  старик 13.07.2020 в 22:35:57   # 756575
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 13.07.2020 в 22:40:05   # 756578
Цитата: старик от 13.07.2020 16:35:57
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Квят сказал, что они такие же стойкие, но находились где-то у машины и не попали в кадр, а вообще реплики в нете - доставляют) такую херню про невставших на колено могут писать какие-то удивительные особи) ломать будут однозначно, будет ли подпруга - вот в чем вопрос.
поощрить | покарать
  Мура45 13.07.2020 в 22:48:02   # 756584
Цитата: старик от 13.07.2020 16:35:57
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.

Бабай, он может прямо заявить, что в РИ, СССР, России никогда не было расовой дискриминации на государственном уровне.
Как его могут "схавать"? И как могут "схавать" финского гонщика? Просто, по принципу "белого"?
Чёт сомневаюсь.
поощрить | покарать
  Zoggyla 13.07.2020 в 22:49:41   # 756585
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:48:02
Цитата: старик от 13.07.2020 16:35:57
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.

Бабай, он может прямо заявить, что в РИ, СССР, России никогда не было расовой дискриминации на государственном уровне.
Как его могут "схавать"? И как могут "схавать" финского гонщика? Просто, по принципу "белого"?
Чёт сомневаюсь.
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства
поощрить | покарать
  Мура45 13.07.2020 в 22:58:46   # 756590
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства

Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
поощрить | покарать
  Kukaracha 13.07.2020 в 22:59:57   # 756591
преклоняют колено только педерасты которым нравятся чёрные х@и, а прикрываться святым толерантным мнением, могут только бесчестные педерасты.
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 13.07.2020 в 23:01:47   # 756594
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:58:46
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства

Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
а это смотря в какой команде и по каким трассам пилишь)))
поощрить | покарать
  Zoggyla 13.07.2020 в 23:05:34   # 756595
Цитата: Kukaracha от 13.07.2020 16:59:57
преклоняют колено только педерасты которым нравятся чёрные х@и, а прикрываться святым толерантным мнением, могут только бесчестные педерасты.
ну где-то так)
поощрить | покарать
  Мура45 13.07.2020 в 23:12:03   # 756599
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 17:01:47
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:58:46
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства

Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
а это смотря в какой команде и по каким трассам пилишь)))

Кароч, бла бла бла.
Проще на хуй послать и съебацца с этой формулы
поощрить | покарать
  Zoggyla 13.07.2020 в 23:20:57   # 756604
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:12:03
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 17:01:47
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:58:46
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства

Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
а это смотря в какой команде и по каким трассам пилишь)))

Кароч, бла бла бла.
Проще на хуй послать и съебацца с этой формулы
нельзя, контракт.
поощрить | покарать
  Мура45 13.07.2020 в 23:27:18   # 756608
Quote:
нельзя, контракт.

Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
поощрить | покарать
  Zoggyla 13.07.2020 в 23:28:54   # 756610
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:27:18
Quote:
нельзя, контракт.

Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
а зачем там это, если нужно создадут невыносимые условия и всего-то. Ведь в спорте не политики.
поощрить | покарать
  Мура45 14.07.2020 в 00:42:45   # 756640
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 17:28:54
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:27:18
Quote:
нельзя, контракт.

Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
а зачем там это, если нужно создадут невыносимые условия и всего-то. Ведь в спорте не политики.

Из-за негров?!
При чём тут российский гонщик?
поощрить | покарать
  Маке0912 14.07.2020 в 01:59:00   # 756648
Одно дело демократия.
Одно дело рассизм.
Одно дело анархия.
Умерло уже 3 афроамериканцев полицейских.
Так они уже беспредел хотят.
Нельзя никогда вставать на колени.

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь