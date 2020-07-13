Снова не встали на колено

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danilov 13 Июля 2020 в 21:18:14
Пилот "Формулы-1" Даниил Квят перед гонкой в рамках Гран-при Штирии не стал вставать на колено в знак борьбы против расизма. Его примеру последовали гонщик Alfa Romeo Кими Райконен, а также Макс Ферстаппен из Red Bull и Шарль Лектер из Ferrari.
Неделю назад российский гонщик поступил точно так же. Перед гонкой в рамках Гран-при Австрии он тоже отказался преклонять колено. Тогда Квят объяснил, что будет делать это только "перед родиной, флагом или Богом". 5 июля Квята поддержали Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Карлос Сайнс из McLaren.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 13.07.2020 15:33:03
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 15:36:09
А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.
Цитата: shlenchak от 13.07.2020 15:33:03
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.
Это сарказм??
МишкаНаСевер 13.07.2020 в 22:16:31 # 756569
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 15:36:09
А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.
Цитата: shlenchak от 13.07.2020 15:33:03
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
Вот это достойный поступок, а то все сразу начали на колени вставать, ещё бы рот открывали
А с чего ему на колени вставать?
В РИ, СССР, России вроде никогда идей расизма на государственном уровне не было.
И негров учили неграми называть, а не афроамериканцами
Цитата: старик от 13.07.2020 16:35:57Квят сказал, что они такие же стойкие, но находились где-то у машины и не попали в кадр, а вообще реплики в нете - доставляют) такую херню про невставших на колено могут писать какие-то удивительные особи) ломать будут однозначно, будет ли подпруга - вот в чем вопрос.
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Цитата: старик от 13.07.2020 16:35:57
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Бабай, он может прямо заявить, что в РИ, СССР, России никогда не было расовой дискриминации на государственном уровне.
Как его могут "схавать"? И как могут "схавать" финского гонщика? Просто, по принципу "белого"?
Чёт сомневаюсь.
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:48:02очень просто по лбгт-логике активного меньшинства
Бабай, он может прямо заявить, что в РИ, СССР, России никогда не было расовой дискриминации на государственном уровне.
Как его могут "схавать"? И как могут "схавать" финского гонщика? Просто, по принципу "белого"?
Чёт сомневаюсь.
Цитата: старик от 13.07.2020 16:35:57
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Гнобить будут "цивилизованные"! Насколько знаю первый раз вместе с Квятом не преклонили колено пять гонщиков, а во второй уже три. Двух уже схавали толерасты.
Бабай, он может прямо заявить, что в РИ, СССР, России никогда не было расовой дискриминации на государственном уровне.
Как его могут "схавать"? И как могут "схавать" финского гонщика? Просто, по принципу "белого"?
Чёт сомневаюсь.
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:58:46а это смотря в какой команде и по каким трассам пилишь)))
Quote:
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Цитата: Kukaracha от 13.07.2020 16:59:57ну где-то так)
преклоняют колено только педерасты которым нравятся чёрные х@и, а прикрываться
святым толерантным мнением, могут только бесчестные педерасты.
преклоняют колено только педерасты которым нравятся чёрные х@и, а прикрываться
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 17:01:47
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:58:46а это смотря в какой команде и по каким трассам пилишь)))
Quote:
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Кароч, бла бла бла.
Проще на хуй послать и съебацца с этой формулы
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:12:03нельзя, контракт.
Кароч, бла бла бла.
Проще на хуй послать и съебацца с этой формулы
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 17:01:47
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 16:58:46а это смотря в какой команде и по каким трассам пилишь)))
Quote:
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Quote:
очень просто по лбгт-логике активного меньшинства
Это же несерьёзно в отношении именно российского и финского.
Кароч, бла бла бла.
Проще на хуй послать и съебацца с этой формулы
нельзя, контракт.
Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:27:18а зачем там это, если нужно создадут невыносимые условия и всего-то. Ведь в спорте не политики.
Quote:
Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
Quote:
нельзя, контракт.
Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 17:28:54
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 17:27:18а зачем там это, если нужно создадут невыносимые условия и всего-то. Ведь в спорте не политики.
Quote:
Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
Quote:
нельзя, контракт.
Не думаю, что в контракте есть пункт о коленопреклонении.
Из-за негров?!
При чём тут российский гонщик?
Одно дело рассизм.
Одно дело анархия.
Умерло уже 3 афроамериканцев полицейских.
Так они уже беспредел хотят.
Нельзя никогда вставать на колени.