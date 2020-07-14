Эрдоган: "За возвращением Айя Софии последует освобождение аль-Аксы"

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Гость 14 Июля 2020 в 12:24:41
"Возрождение Айя Софии отвечает чаяниям мусульман всего мира. Оно зажигает огонь надежды в сердцах тех, кого подавляют и эксплуатируют. Это часть процесса по возвращению мусульманам аль-Аксы", - цитирует его выступление официальный сайт президента.
Эрдоган занимает крайне непримиримую позицию в отношении Израиля. Его стремление к гегемонии в Восточном Средиземноморье – по сути, попытка возродить Османскую империю, владевшую и Иерусалимом, где расположена мечеть аль-Акса – третья по важности святыня ислама.
Отметим, что к осудившим превращение храма Святой Софии в мечеть присоединился и Папа римский Франциск. Он заявил, что поступающие из Стамбула новости глубоко его печалят.
http://newsru.co.il/mideast/13jul2020/erdo_202.html
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Цитата: Zoggyla от 14.07.2020 07:25:07
"Агрессивный бестия, ну чисто - фараон!"
"Агрессивный бестия, ну чисто - фараон!"
Ну, а где агрессия- там нам не резон!
А потому, будем посмотреть, что из этого выйдет. Главное, чтобы не останавливался на словах, а переходил к делу. Думаю, будет интересно.