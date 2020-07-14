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Империя зла
Эрдоган: "За возвращением Айя Софии последует освобождение аль-Аксы"
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Гость 14 Июля 2020 в 12:24:41
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом "освободить" мечеть аль-Акса, расположенную на Храмовой горе в Иерусалиме. По его мнению, освобождение аль-Аксы должно стать следующим шагом после превращения в мечеть храма Святой Софии в Стамбуле.

"Возрождение Айя Софии отвечает чаяниям мусульман всего мира. Оно зажигает огонь надежды в сердцах тех, кого подавляют и эксплуатируют. Это часть процесса по возвращению мусульманам аль-Аксы", - цитирует его выступление официальный сайт президента.

Эрдоган занимает крайне непримиримую позицию в отношении Израиля. Его стремление к гегемонии в Восточном Средиземноморье – по сути, попытка возродить Османскую империю, владевшую и Иерусалимом, где расположена мечеть аль-Акса – третья по важности святыня ислама.

Отметим, что к осудившим превращение храма Святой Софии в мечеть присоединился и Папа римский Франциск. Он заявил, что поступающие из Стамбула новости глубоко его печалят.

http://newsru.co.il/mideast/13jul2020/erdo_202.html
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  Rebel 14.07.2020 в 13:25:02   # 756679
что то не понятно, от кого он хочет ее освободить
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  Zoggyla 14.07.2020 в 13:25:07   # 756680
"Агрессивный бестия, ну чисто - фараон!"
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  EPon 14.07.2020 в 13:46:40   # 756687
Для восстановления равновесия Израиль должен объявить аль-Аксу музеем, открыть для всех и брать за вход деньги.
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  ГОРЫНЫЧ 14.07.2020 в 13:49:20   # 756688
Цитата: Zoggyla от 14.07.2020 07:25:07
"Агрессивный бестия, ну чисто - фараон!"

Ну, а где агрессия- там нам не резон!

А потому, будем посмотреть, что из этого выйдет. Главное, чтобы не останавливался на словах, а переходил к делу. Думаю, будет интересно.
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