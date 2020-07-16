Возрождение

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danilov 16 Июля 2020 в 11:56:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 16.07.2020 12:47:40
Эксперты предсказывают "водяные войны", они уже идут во многих регионах планеты.
Эксперты предсказывают "водяные войны", они уже идут во многих регионах планеты.
15 лет назад ещё выступали многие эксперты, что цена за воду возрастёт выше нефти и начнутся войны из-за жизненного необходимого ресурса. Помнится даже в 90-х учитель по географии нас поколение 90-х предупреждала, что такое произойдет. И что Китай станет Мировой державой. По-сути всё что говорили умные, советские граждане происходит. Особенно, что поколение недоучек и малограмотных хапуг опустят страну на самое дно. Привет от Коронавируса и это даже не вторая волна, которая ожидается осенью.
Если посмотреть ранние интервью Путина, он тоже об этом говорил. Что у государство могут быть геополитические цели и государственные. И они могут сильно разнится.