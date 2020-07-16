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Империя зла
Возрождение
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danilov 16 Июля 2020 в 11:56:23
Эфиопия закрыла затворы плотины "Возрождение" и начала заполнять водохранилище нильской водой. Хотя еще не закончились переговоры с Суданом и Египтом, поступление воды в которые теперь ограничено.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 16.07.2020 в 18:47:40   # 756967
Эксперты предсказывают "водяные войны", они уже идут во многих регионах планеты.
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  Absolute 16.07.2020 в 19:23:15   # 756981
Цитата: старик от 16.07.2020 12:47:40
Эксперты предсказывают "водяные войны", они уже идут во многих регионах планеты.

15 лет назад ещё выступали многие эксперты, что цена за воду возрастёт выше нефти и начнутся войны из-за жизненного необходимого ресурса. Помнится даже в 90-х учитель по географии нас поколение 90-х предупреждала, что такое произойдет. И что Китай станет Мировой державой. По-сути всё что говорили умные, советские граждане происходит. Особенно, что поколение недоучек и малограмотных хапуг опустят страну на самое дно. Привет от Коронавируса и это даже не вторая волна, которая ожидается осенью.

Если посмотреть ранние интервью Путина, он тоже об этом говорил. Что у государство могут быть геополитические цели и государственные. И они могут сильно разнится.
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