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Империя зла
О «геополитической капитуляции» Горбачёва
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danilov 17 Июля 2020 в 13:43:41
Первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны. Тогда политик «встал на путь геополитической капитуляции», заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал в Telegram публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта в Twitter о том, как 30 лет назад в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.

Сенатор отметил также, что президент СССР распорядился вывести советские войска, которые находились в Германии на законных основаниях, с территории ФРГ до 1994 года.

По его мнению, немецкие власти ждали реакции Горбачева, так как от Москвы «зависело очень многое».

«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», – считает Пушков.

https://vz.ru/news/2020/7/16/1050200.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 17.07.2020 в 14:00:39   # 757083
Потребовать нейтрального статуса, страны, находящейся под оком правления из-за океана, фактически под управление им еще землицы и народа добавил. Удивительный человек!
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  troll 17.07.2020 в 14:11:52   # 757091
сайт гробокопателей
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  Zoggyla 17.07.2020 в 14:17:17   # 757094
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  старик 17.07.2020 в 21:23:02   # 757164
Даже если бы он и выставил какие либо условия, сейчас бы на них положили болт! Это я не к тому что защищаю предателя горбача, а к тому, что с легкой руки америкосов уже давно кладут болты на все договоры.
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