О «геополитической капитуляции» Горбачёва

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danilov 17 Июля 2020 в 13:43:41
Пушков прокомментировал в Telegram публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта в Twitter о том, как 30 лет назад в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.
Сенатор отметил также, что президент СССР распорядился вывести советские войска, которые находились в Германии на законных основаниях, с территории ФРГ до 1994 года.
По его мнению, немецкие власти ждали реакции Горбачева, так как от Москвы «зависело очень многое».
«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», – считает Пушков.
https://vz.ru/news/2020/7/16/1050200.html
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Цитата: troll от 17.07.2020 08:11:52про некрофилию забыл упомянуть.
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