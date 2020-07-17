Баку пригрозил Еревану ударом по Мецаморской АЭС

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danilov 17 Июля 2020 в 13:47:31
Ранее в армянских СМИ и соцсетях на экспертном уровне появились угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.
https://ria.ru/20200716/1574453179.html
Когда они уймутся уже?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Hairless от 17.07.2020 08:01:29
Намеренный удар по АЭС в рамках локального конфликта и связанная с ним экологическая катастрофа вызовут такую реакцию в мире, что Азербайджану мало не покажется. За такие заявления госчиновников нужно пинками гнать со службы.
Намеренный удар по АЭС в рамках локального конфликта и связанная с ним экологическая катастрофа вызовут такую реакцию в мире, что Азербайджану мало не покажется. За такие заявления госчиновников нужно пинками гнать со службы.
то есть удар по водохранилищу это норм?
шымкентский 17.07.2020 в 14:16:14 # 757093
К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения
Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
Цитата: шымкентский от 17.07.2020 08:16:14это ж армия, там всякое бывает, да и повод есть
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов
К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения
Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов
К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения
Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
шымкентский 17.07.2020 в 14:39:58 # 757096
Цитата: Zoggyla от 17.07.2020 08:26:35
Цитата: шымкентский от 17.07.2020 08:16:14это ж армия, там всякое бывает, да и повод есть
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов
К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения
Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов
К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения
Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
Войска подняты на случай конфликта между Арменией-Азербайджаном, Россия выступит миротворцем , скорее всего
Цитата: troll от 17.07.2020 08:09:39
[quote name=Hairless link=previd=111076#757084 date=1594972889
то есть удар по водохранилищу это норм?
[quote name=Hairless link=previd=111076#757084 date=1594972889
то есть удар по водохранилищу это норм?
Нет, это ненормально.
Но есть разница между болтовней армян в соцсетях и заявлением представителя Минобороны Азербайджана
Войска подняты на случай конфликта между Арменией-Азербайджаном, Россия выступит миротворцем , скорее всего
Нахрена, пусть рамсуются, тем более Армения це Европа.