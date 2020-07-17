 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Баку пригрозил Еревану ударом по Мецаморской АЭС
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Июля 2020 в 13:47:31
"Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту. В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - заявил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее в армянских СМИ и соцсетях на экспертном уровне появились угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

https://ria.ru/20200716/1574453179.html

Когда они уймутся уже?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 17.07.2020 в 13:55:24   # 757082
Кто мог подумать о ковид еще год назад? А в чьих диких фантазиях горячая стадия третьей мировой может начаться с разрушения армянской АЭС.
поощрить (4) | покарать
  Hairless 17.07.2020 в 14:01:29   # 757084
Намеренный удар по АЭС в рамках локального конфликта и связанная с ним экологическая катастрофа вызовут такую реакцию в мире, что Азербайджану мало не покажется. За такие заявления госчиновников нужно пинками гнать со службы.
поощрить (9) | покарать
  troll 17.07.2020 в 14:09:39   # 757089
Цитата: Hairless от 17.07.2020 08:01:29
Намеренный удар по АЭС в рамках локального конфликта и связанная с ним экологическая катастрофа вызовут такую реакцию в мире, что Азербайджану мало не покажется. За такие заявления госчиновников нужно пинками гнать со службы.

то есть удар по водохранилищу это норм?
поощрить | покарать
  Zoggyla 17.07.2020 в 14:15:21   # 757092
Лысый , напиши про водохранилище, люди волнуются.
поощрить (1) | покарать
  шымкентский 17.07.2020 в 14:16:14   # 757093
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов

К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения

Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
поощрить | покарать
  Zoggyla 17.07.2020 в 14:26:35   # 757095
Цитата: шымкентский от 17.07.2020 08:16:14
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов

К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения

Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
это ж армия, там всякое бывает, да и повод есть
поощрить (1) | покарать
  шымкентский 17.07.2020 в 14:39:58   # 757096
Цитата: Zoggyla от 17.07.2020 08:26:35
Цитата: шымкентский от 17.07.2020 08:16:14
❗️Решением верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов

К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения

Цель внезапной проверки - оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России, заявляет Минобороны.
это ж армия, там всякое бывает, да и повод есть

Войска подняты на случай конфликта между Арменией-Азербайджаном, Россия выступит миротворцем , скорее всего
поощрить (3) | покарать
  Софруджу 17.07.2020 в 14:54:03   # 757097
И удар по водохранилищу, и удар по АЭС согласно международному праву есть военные преступления. На объектах, представляющих потенциальную угрозу, вообще нельзя вести военные действия, даже без цели их разрушения, т.к. сами военные действия могут привести к случайному разрушению или повреждению, поэтому даже просто военные действия вблизи таких объектов уже преступны. Но для мирового сообщества, конечно, АЭС страшнее, поэтому реакции будет заведомо больше на угрозу Азербайджана
поощрить (1) | покарать
  Денис222 17.07.2020 в 15:35:34   # 757104
Блеать им мало той куйни, что сейчас происходит?
поощрить (1) | покарать
  Hairless 17.07.2020 в 15:41:12   # 757105
Цитата: troll от 17.07.2020 08:09:39
[quote name=Hairless link=previd=111076#757084 date=1594972889
то есть удар по водохранилищу это норм?

Нет, это ненормально.
Но есть разница между болтовней армян в соцсетях и заявлением представителя Минобороны Азербайджана
поощрить (3) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 17.07.2020 в 19:47:07   # 757148
Quote:
Войска подняты на случай конфликта между Арменией-Азербайджаном, Россия выступит миротворцем , скорее всего

Нахрена, пусть рамсуются, тем более Армения це Европа.
поощрить (1) | покарать
  старик 17.07.2020 в 21:20:02   # 757163
Ох**ли!!!
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь