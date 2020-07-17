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Империя зла
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
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философ 17 Июля 2020 в 15:31:03
ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

В сообщении уточняется, что "занимающаяся кибершпионажем группа" APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая "почти наверняка" входит в российскую разведструктуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата.

По информации центра, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков. С точки зрения разведки многие из этих данных не несли ценности, однако похищенными сведениями якобы могут воспользоваться позже или в случае, если они станут значимыми.

В Великобритании вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Английские СМИ со ссылкой на информацию от источников в спецслужбах пишут, что "атакам хакеров" подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, не сообщается.

РИА Новости пока не располагает комментариями этих исследовательских групп.

"Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", — сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

https://ria.ru/20200716/1574451500.html









Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 17.07.2020 в 16:20:31   # 757107
Quote:
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.
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  GoodZone 17.07.2020 в 16:22:44   # 757108
Как же задолбали эти родственники Джеймса Бонда и Шерлока Холмса... Они еще за комедию "литвиненко и полоний" и "скрипаль и новичек" фактами не отвечнулись... да мало ли таких комедий, одной больше одной меньше... Вон Березовский повесился - хорошо хоть не на резинке от трусов. Никогда не любил "тонкий английский юмор"...
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  Zoggyla 17.07.2020 в 17:02:34   # 757115
Цитата: СССР от 17.07.2020 10:20:31
Quote:
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.
До чего же убедительно, их в говне полощат, а они еще оправдываются.
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  КЕДЫ 17.07.2020 в 17:43:05   # 757124
в этом случае почему то верю бритам
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  Zoggyla 17.07.2020 в 20:32:10   # 757151
Вот оно че! Quote:
В России будет выпускаться британская вакцина от коронавируса
сегодня в 17:27, просмотров: 51

Председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщил о подписании соглашения с компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом о производстве разработанной ими вакцины от коронавируса.

По словам Репик, произведенная на "Р-фарм" вакцина будет потом поставляться в 30-50 стран, включая Ближний восток, Юго-Восточную Азию, Европу, СНГ. Он добавил, что, естественно, вакцина поступит и на российский рынок.
https://www.mk.ru
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  старик 17.07.2020 в 21:16:41   # 757161
Quote:
В сообщении уточняется, что "занимающаяся кибершпионажем группа" APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая "почти наверняка" входит в российскую разведструктуру,
Хайли лайкли! Еще лет через пяток в судах будет приниматься это"доказательство" вины. Можно вообще закрывать следственные органы-везде будет главенствовать "Хайли лайкли" . Окно Овертона открыто!
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  Практичный 17.07.2020 в 21:35:00   # 757166
Котакбасы,заебали своим нытьем. Вечно их всех РОССИЯ обижает,обманывает,травить,грабит. Нытики сука
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