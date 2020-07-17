Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.

В России будет выпускаться британская вакцина от коронавируса

сегодня в 17:27, просмотров: 51



Председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщил о подписании соглашения с компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом о производстве разработанной ими вакцины от коронавируса.



По словам Репик, произведенная на "Р-фарм" вакцина будет потом поставляться в 30-50 стран, включая Ближний восток, Юго-Восточную Азию, Европу, СНГ. Он добавил, что, естественно, вакцина поступит и на российский рынок.