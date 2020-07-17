Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.
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философ 17 Июля 2020 в 15:31:03
В сообщении уточняется, что "занимающаяся кибершпионажем группа" APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая "почти наверняка" входит в российскую разведструктуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата.
По информации центра, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков. С точки зрения разведки многие из этих данных не несли ценности, однако похищенными сведениями якобы могут воспользоваться позже или в случае, если они станут значимыми.
В Великобритании вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Английские СМИ со ссылкой на информацию от источников в спецслужбах пишут, что "атакам хакеров" подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, не сообщается.
РИА Новости пока не располагает комментариями этих исследовательских групп.
"Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", — сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
https://ria.ru/20200716/1574451500.html
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Цитата: СССР от 17.07.2020 10:20:31До чего же убедительно, их в говне полощат, а они еще оправдываются.
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.
В России будет выпускаться британская вакцина от коронавирусаhttps://www.mk.ru
сегодня в 17:27, просмотров: 51
Председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщил о подписании соглашения с компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом о производстве разработанной ими вакцины от коронавируса.
По словам Репик, произведенная на "Р-фарм" вакцина будет потом поставляться в 30-50 стран, включая Ближний восток, Юго-Восточную Азию, Европу, СНГ. Он добавил, что, естественно, вакцина поступит и на российский рынок.
сегодня в 17:27, просмотров: 51
Председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщил о подписании соглашения с компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом о производстве разработанной ими вакцины от коронавируса.
По словам Репик, произведенная на "Р-фарм" вакцина будет потом поставляться в 30-50 стран, включая Ближний восток, Юго-Восточную Азию, Европу, СНГ. Он добавил, что, естественно, вакцина поступит и на российский рынок.
В сообщении уточняется, что "занимающаяся кибершпионажем группа" APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая "почти наверняка" входит в российскую разведструктуру,Хайли лайкли! Еще лет через пяток в судах будет приниматься это"доказательство" вины. Можно вообще закрывать следственные органы-везде будет главенствовать "Хайли лайкли" . Окно Овертона открыто!
Практичный 17.07.2020 в 21:35:00 # 757166