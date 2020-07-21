США внесли 11 китайских компаний в черный список из-за уйгуров

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философ 21 Июля 2020 в 15:09:46
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило к списку организаций 11 китайских компаний, причастных к нарушениям прав человека и злоупотреблениям в ходе осуществления кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда в Китайской Народной Республике (КНР). принудительный сбор биометрических данных и генетический анализ для групп мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Сегодняшние действия приведут к тому, что эти компании столкнутся с новыми ограничениями на доступ к товарам американского происхождения, включая товары и технологии. Это действие будет дополнять два транша в списках Entity List в октябре 2019 и июне 2020 года, которые вместе добавили 37 сторон, участвующих или способствующих репрессиям КНР в Синьцзяне.
«Пекин активно продвигает предосудительную практику принудительного труда, а также схемы сбора и анализа ДНК с целью подавления своих граждан», - заявил министр торговли Уилбур Росс. «Это действие гарантирует, что наши товары и технологии не будут использованы в отвратительном наступлении Коммунистической партии Китая против беззащитного мусульманского меньшинства».
Список объектов - это инструмент, используемый BIS для ограничения экспорта, реэкспорта и передачи (внутри страны) предметов, подпадающих под действие правил экспортного администрирования (EAR), лицам (частным лицам, организациям, компаниям), в отношении которых существует разумное мнение, или представлять значительный риск вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов. Дополнительные лицензионные требования применяются к экспорту, реэкспорту и передаче (внутри страны) предметов, подпадающих под действие EAR, перечисленным организациям, и доступность большинства исключений из лицензий ограничена.
Организации, которые должны быть включены в Список организаций в связи с практикой принудительного труда с участием уйгуров и других групп мусульманских меньшинств в СУАР, являются:
Changji Esquel Textile Co. Ltd.
Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.
Hefei Meiling Co. Ltd.
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.
Hetian Taida Apparel Co., Ltd.
KTK Group
Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.
Nanchang O-Film Tech
Tanyuan Technology Co. Ltd.
Субъектами, которые должны быть добавлены в Список организаций в связи с проведением генетического анализа, используемого для дальнейшего подавления уйгуров и других мусульманских меньшинств в СУАР, являются:
Xinjiang Silk Road BGI
Beijing Liuhe BGI
BUREAUS AND OFFICES
Bureau of Industry and Security
LEADERSHIP
Wilbur Ross
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/07/commerce-department-adds-eleven-chinese-entities-implicated-human
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