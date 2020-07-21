Египту разрешили вводить войска на территорию Ливии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
ГОРЫНЫЧ 21 Июля 2020 в 15:34:07
Издание подчеркивает, что тем самым Каир получил разрешение на ввод войск в Ливию. Решение приняли единогласно на секретном заседании парламента, куда не допустили ни журналистов, ни фотографов.
Один из депутатов рассказал, что голосование провели по требованию президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.
21 июня он заявил, что Египет может вторгаться на территорию Ливии на законных основаниях, поскольку получает прямые угрозы от «террористических наемников и ополченцев». По словам главы государства, целью применения военной силы станет защита границы Египта, протяженность которой составляет 1,2 тысячи километров, а также достижение режима прекращения огня и установления мира и порядка в соседнем государстве. В этом решении ас-Сиси поддержали ОАЭ и Саудовская Аравия.
Правивший Ливией с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.
https://lenta.ru/news/2020/07/20/egypt/