Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне по требованию США

В сообщении ведомства уточнили, что к 10:00 по местному времени (5:00 мск) в консульстве не осталось людей. До этого китайский государственный телеканал CCTV опубликовал в твиттере видео, как перед зданием дипмиссии спустили американский флаг.



Как сообщает телеканал CNN, 25 и 26 июля сотни человек пришли к консульству. Они размахивали китайскими флагами и делали на его фоне селфи.



«Нас разочаровало решение Коммунистической партии Китая, но мы будем стремиться продолжать работу с населением в этом важном регионе через другие наши посты в Китае», — заявили в Госдепартаменте.



Власти Китая 24 июля отозвали разрешение на работу американской дипмиссии в Чэнду и потребовали в течение 72 часов прекратить ее работу. Это стало ответом на решение Вашингтона закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. По словам официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, на этот шаг власти США пошли, «чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев». Министр иностранных дел Китая Ван Вэнбинь назвал закрытие провокацией, которая подрывает китайско-американские отношения.



Генконсульство США в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая, открыли в 1985 году. Там работали около 200 человек. Из-за близости к Тибетскому автономному району дипмиссия имела важное стратегическое значение. Теперь на территории КНР у США остались посольство в Пекине, а также генконсульства в Гуанчжоу, Ухане, Шанхае, Гонконге и Шэньяне.



Отношения Вашингтона и Пекина ухудшились после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин на китайские товары. Еще американские власти обвиняют КНР в сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса, краже интеллектуальной собственности, нарушении прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин все обвинения отрицает и упрекает США во вмешательстве во внутренние дела Китая.