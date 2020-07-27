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Империя зла
Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне по требованию США
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danilov 27 Июля 2020 в 12:39:37
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  Zoggyla 27.07.2020 в 13:13:08   # 757978
Где-то что-то похожее я уже наблюдал, вспомнить не могу)
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  ГОРЫНЫЧ 27.07.2020 в 16:03:29   # 757996
Американские дипломаты покинули закрытое консульство в китайском Чэнду
Сотрудники генконсульства США в китайском городе Чэнду, которое власти КНР потребовали закрыть, спустили американский флаг и покинули здание дипмиссии. Об этом 27 июля сообщается на сайте МИД Китая.

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  Zoggyla 27.07.2020 в 16:06:04   # 757997
Их разочаровало решение компартии Китая
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