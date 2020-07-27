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danilov 27 Июля 2020 в 14:04:08
-"Считаю, что опять раздавать финпомощь - это не в интересах народа".
Армани:
-"А знаешь, ЧТО не в интересах народа? Когда США делают переворот в Боливии, чтобы ты завладел литием!"
Маск:
-"Где хотим там и делаем перевороты! Живи теперь с этим"
Эти слова спровоцировали скандал. Даже бывший президент страны Эво Моралес ответил на них на страницах в социальных сетях.
«Это еще одно доказательство того, что переворот произошел из-за боливийского лития. Мы всегда будем защищать наши ресурсы!», — написал экс-президент Боливии Эво Моралес в Twitter.
https://twitter.com/elonmusk/status/1286673686821515266
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 08:41:09
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
Полной поддержкой государства.
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 08:41:09
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
Он просто честный и искренний человек.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.07.2020 09:55:44Прямой и болтун, находка для шпиона)
Он просто честный и искренний человек.
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 08:41:09
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
Он просто честный и искренний человек.