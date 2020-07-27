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Империя зла
ОПГ
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danilov 27 Июля 2020 в 14:04:08
Маск:
-"Считаю, что опять раздавать финпомощь - это не в интересах народа".
Армани:
-"А знаешь, ЧТО не в интересах народа? Когда США делают переворот в Боливии, чтобы ты завладел литием!"
Маск:
-"Где хотим там и делаем перевороты! Живи теперь с этим"



Эти слова спровоцировали скандал. Даже бывший президент страны Эво Моралес ответил на них на страницах в социальных сетях.

«Это еще одно доказательство того, что переворот произошел из-за боливийского лития. Мы всегда будем защищать наши ресурсы!», — написал экс-президент Боливии Эво Моралес в Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1286673686821515266
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 27.07.2020 в 14:41:09   # 757986
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.
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  Absolute 27.07.2020 в 15:15:53   # 757989
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 08:41:09
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.

Полной поддержкой государства.
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  ГОРЫНЫЧ 27.07.2020 в 15:55:44   # 757994
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 08:41:09
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.

Он просто честный и искренний человек.
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  Zoggyla 27.07.2020 в 15:58:23   # 757995
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.07.2020 09:55:44
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 08:41:09
Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.

Он просто честный и искренний человек.
Прямой и болтун, находка для шпиона)
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  walker 27.07.2020 в 19:08:23   # 758004
Классно троллит))
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