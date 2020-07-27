Цитата: Zoggyla от

Распоясавшейся Маск Что хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью. Распоясавшейся МаскЧто хочет , то и делает! Видать спесь уже порождена баблом и безнаказанностью.

Он просто честный и искренний человек.