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Империя зла
"Нил наш!"
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danilov 28 Июля 2020 в 14:55:27
Эфиопский министр иностранных дел написал в твиттере по поводу начала заполнения водохранилищ великой нильской ГЭС.
Мол, что хотим, то и делаем для развития страны, египетские хотелки нам не указ и вообще Нил наш...

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 28.07.2020 в 14:59:06   # 758087
Смелый курнул видать чего, сча Трампнаш обрисует ему нашваш
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  Zoggyla 28.07.2020 в 15:27:53   # 758091
Борьба за пресную воду началась.
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  GoodZone 28.07.2020 в 16:18:06   # 758093
Цитата: Zoggyla от 28.07.2020 09:27:53
Борьба за пресную воду началась.

Я за этим спором слежу уже лет 15... Там еще до строительства плотины баталии нешуточные разгорелись. Это давняя запутанная история... Но нужно понимать, что Голубой Нил - это правый приток Нила основного...
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