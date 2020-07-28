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danilov 28 Июля 2020 в 14:55:27
Мол, что хотим, то и делаем для развития страны, египетские хотелки нам не указ и вообще Нил наш...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 28.07.2020 09:27:53
Борьба за пресную воду началась.
Борьба за пресную воду началась.
Я за этим спором слежу уже лет 15... Там еще до строительства плотины баталии нешуточные разгорелись. Это давняя запутанная история... Но нужно понимать, что Голубой Нил - это правый приток Нила основного...