Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с Турцией

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danilov 28 Июля 2020 в 14:59:22
"В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран. В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран", - сообщила пресс-служба.
Уточняется, что, "согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
https://ria.ru/20200727/1574975697.html
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