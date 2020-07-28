Под Минском задержана группа боевиков из России

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danilov 29 Июля 2020 в 21:02:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
29 июл, 15:02
Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами
По данным агентства БЕЛТА, задержанные неподалеку от Минска россияне имеют отношение к ЧВК Вагнера. Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к предвыборным акциям протеста
Более тридцати бойцов «иностранной частной военной компании», о задержании которых сообщило в среду государственное информагентство Белоруссии БЕЛТА, оказались россиянами из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2020/5f2165049a794749d6ec059c
Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами
По данным агентства БЕЛТА, задержанные неподалеку от Минска россияне имеют отношение к ЧВК Вагнера. Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к предвыборным акциям протеста
Более тридцати бойцов «иностранной частной военной компании», о задержании которых сообщило в среду государственное информагентство Белоруссии БЕЛТА, оказались россиянами из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2020/5f2165049a794749d6ec059c
Quote:
29 июл, 16:34Quote:
В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Белоруссии, поскольку эта страна является нашим стратегическим союзником, с которым у России сложились «братские отношения». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — сообщил он. По мнению сенатора, Россия, наоборот, «за стабильность Белоруссии».
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2173709a7947526eb02fef?from=newsfeed
В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Белоруссии, поскольку эта страна является нашим стратегическим союзником, с которым у России сложились «братские отношения». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — сообщил он. По мнению сенатора, Россия, наоборот, «за стабильность Белоруссии».
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2173709a7947526eb02fef?from=newsfeed
Как отреагировали в России и Белоруссии
РБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в департамент информации и печати МИД России, в пресс-службу компании Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг».
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил ТАСС, что посольство запросит информацию о россиянах.
По состоянию на 17:30 мск посольство России не знало, задержаны ли в стране российские граждане. «Посольство занимается вопросом с самой первой минуты, как только вышла публикация в БелТА», — заверил РБК представитель дипмиссии.
В Госдуме и Совете Федерации уверили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Белоруссия — это ближайший союзник России, напомнил РБК первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Я не очень верю в достоверность заявленного. Это все нужно очень тщательно проверить. Допустим частные компании используются для охраны, но что охранять, как охранять [в Белоруссии]?», — заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2020/5f21680f9a79474af467479d?from=materials_on_subject
РБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в департамент информации и печати МИД России, в пресс-службу компании Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг».
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил ТАСС, что посольство запросит информацию о россиянах.
По состоянию на 17:30 мск посольство России не знало, задержаны ли в стране российские граждане. «Посольство занимается вопросом с самой первой минуты, как только вышла публикация в БелТА», — заверил РБК представитель дипмиссии.
В Госдуме и Совете Федерации уверили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Белоруссия — это ближайший союзник России, напомнил РБК первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Я не очень верю в достоверность заявленного. Это все нужно очень тщательно проверить. Допустим частные компании используются для охраны, но что охранять, как охранять [в Белоруссии]?», — заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2020/5f21680f9a79474af467479d?from=materials_on_subject
Молодец бацка, коронавирус победил, сам переболел, целую армию наемников переловил, ну вот теперь то уж точно на выборах честно победит набрав 77%
«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания.
Quote:
Елена Щербакова
1 час назад
34 задержали, а что с остальными 166??? Удачно разбежались пока их коллег профессионально задерживали???
11
1 час назад
34 задержали, а что с остальными 166??? Удачно разбежались пока их коллег профессионально задерживали???
11
Цитата: старик от 28.07.2020 14:59:54
если еще кому-нибудь кажется что я соскользнул, отправьте предъяву в личку, обещаю что отвечу.
если еще кому-нибудь кажется что я соскользнул, отправьте предъяву в личку, обещаю что отвечу.
Вот так он в пух и прах разносит.
Цитата: Ал от 28.07.2020 15:54:51
Им в этом плане пора со "старика" пример брать.
Выходит что путаешь понятие "слива" с благоразумием.
P.S. Ваши слова похожи на слова 5-летнего мальчика, с игрушечным автоматом в руках... ©
Цитата: Panasonic от 28.07.2020 07:55:37С твоей позиции при осознании ошибки ему надо было по примеру буйных комментаторов продолжать настаивать на своей линии? При этом обычно переходя на личности комментаторов.
1) Однажды было, когда в одной новости вы восхвалили правительство Узбекистана, а в следующей же вы уже проклинали. Несколько пользователей остались в непонятках, а от вас и след простыл.
2) В одной ветке, где вы проклинали весь американский народ, хотя гневались на их правительство. На вас потом все наехали за это, а вы слились.
P.S. В пух и прах он разносит, пфф. Ваши слова похожи на слова 5-летнего мальчика, с игрушечным автоматом в руках.
1) Однажды было, когда в одной новости вы восхвалили правительство Узбекистана, а в следующей же вы уже проклинали. Несколько пользователей остались в непонятках, а от вас и след простыл.
2) В одной ветке, где вы проклинали весь американский народ, хотя гневались на их правительство. На вас потом все наехали за это, а вы слились.
P.S. В пух и прах он разносит, пфф. Ваши слова похожи на слова 5-летнего мальчика, с игрушечным автоматом в руках.
Им в этом плане пора со "старика" пример брать.
Выходит что путаешь понятие "слива" с благоразумием.
P.S. Ваши слова похожи на слова 5-летнего мальчика, с игрушечным автоматом в руках... ©
Цитата: Ал от 29.07.2020 01:28:02
Оскорблять ты начал.
См. пост выше.
Напрашиваются однозначные выводы...
Цитата: Panasonic от 28.07.2020 18:55:23Со своими родителями, родней и соседями тоже так разговариваешь?
Мне фиолетово с его возраста. Единственные пожилые, которые достойны уважения - это ветераны ВОВ. А этот упертый воевал? Он мне дядя/дед? За какие заслуги я его должен уважать? Просто за то, что он в возрасте?
См. пост выше. Оскорбление - это признак раздражительности.
Цитата: Ал от 28.07.2020 18:36:58
Кто тебя такому обращению с пожилыми научил?
Кто тебя такому обращению с пожилыми научил?
Мне фиолетово с его возраста. Единственные пожилые, которые достойны уважения - это ветераны ВОВ. А этот упертый воевал? Он мне дядя/дед? За какие заслуги я его должен уважать? Просто за то, что он в возрасте?
Цитата: Ал от 28.07.2020 18:36:58
И с чего ты взял, что проявляющие себя дегенератами способны вывести меня из равновесия?
И с чего ты взял, что проявляющие себя дегенератами способны вывести меня из равновесия?
См. пост выше. Оскорбление - это признак раздражительности.
Оскорблять ты начал.
См. пост выше.
Напрашиваются однозначные выводы...
теперь этих российских пригожинских уродов, Батька точно Путину в одно место засунет)))
на нефть сломал, теперь и газ иметь будет с кремлевского ОПГ )))
ДЕБИЛ ТЫ ТУПОРОГИЙ
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.
По их данным, на сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала войсковая часть 5448, расположенная на улице Маяковского в белорусской столице.
Сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, сообщают журналисты.
Ранее 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко начал срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель усомнился в том, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.
Цитата: troll от 29.07.2020 15:23:00
ждать взлета цен на картофель на мировом рынке?
ждать взлета цен на картофель на мировом рынке?
Беларусь на этом рынке не рулит)) на этой помойке не любят данные и цифры, так вот лидеры по картошке ( экспорт) это ФРАНЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ, ГЕРМАНИЯ и ЕГИПЕТ они имеют практически 60-70 % всего мирового рынка )))
а вот мычание со стороны Пуйла в ответе что там делали эти российские утырки наверное стоит, хотя Батька обратно отошлёт весь этот российский сброд в обмен на хорошую скидку на газ )))
Цитата: Panasonic от 29.07.2020 15:33:13Народ неругайтесь!!! Я старика знаю лично, ОН хороший, культурный и честный человек. Давайте жить дружно!!!!
Вот так он в пух и прах разносит.
Цитата: старик от 28.07.2020 14:59:54
если еще кому-нибудь кажется что я соскользнул, отправьте предъяву в личку, обещаю что отвечу.
если еще кому-нибудь кажется что я соскользнул, отправьте предъяву в личку, обещаю что отвечу.
Вот так он в пух и прах разносит.
сработали четко и инфа и ОМОН повязал этих российских гандонов тепленькими в постелях))
кстати 2-3 российских наёмника признал Захар Прилепин ( это тот гондурас рашенского мира, который типа командир у лугодонцев и прочих)
Захар признал в задержанных своих бойцов из батальона ))))
1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г. р.;
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.;
3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.;
4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.;
5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.;
6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.;
7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.;
8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.;
9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.;
10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.;
11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.;
12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.;
13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.;
14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р.,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.;
16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.;
17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.;
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.;
19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р.,
20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.;
21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.;
22. Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.;
23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.;
24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.;
25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.;
26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.;
27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.;
28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.;
29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.;
30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.;
31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.;
32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.;
33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р.
Цитата: строитель от 29.07.2020 15:25:58
Молодец бацка, коронавирус победил, сам переболел, целую армию наемников переловил, ну вот теперь то уж точно на выборах честно победит набрав 77%
Молодец бацка, коронавирус победил, сам переболел, целую армию наемников переловил, ну вот теперь то уж точно на выборах честно победит набрав 77%
зависть фуевое чувство))) вот поэтому он президент страны Беларусь - а ты строитель диванный гастарбайтер )))
А ребята то бойцы! Причем ЧВК- члено вагинальная компания
Я думаю теперь мемов то будет. Это надо же придумать, "выглядели подозрительно, потому что не пили "
Поедите в Беларусь компанией, бухайте, иначе подозрительно
KapitanNemo 29.07.2020 в 23:04:04 # 758330
Цитата: KapitanNemo от 29.07.2020 17:04:04
Скорее всего проездом были.
Скорее всего проездом были.
))))))))
я даже больше скажу эти " бедолаги наемные россияне" после трудов в Сирии и в Ливии, где им таких пропиздонов турки вставили, решили отдохнуть в окрестностях Минска ( свежий воздух, продукты да и с языком не палево)))
это типа из серии " А Динамо бежит, все бегут")) )))))
ну а что самих россиян Россия не ждёт, нафуй послала, кстати помойка сейчас в Вьетнаме ( Начянг ) вьетнамцы кормят " российских туристов" которых уже дофигище времени родная Россия вывести не может)))
тож решили до родины добираться своими путями )))
ничего КГБ Беларусь всё четко расскажет кто и как и зачем, они побеспокоятся о дружественных соседних граждан ))))
МишкаНаСевер 30.07.2020 в 01:06:14 # 758335
Это прикрыть его хотели, на всякий случай
Цитата: KapitanNemo от 29.07.2020 17:04:04
Скорее всего проездом были.
Скорее всего проездом были.
Политика - дело грязное всегда и везде. Я не поклонник ни Путина, ни Лукашенко или еще кого то, все они не ангелы. Только удивляет меня на Титусе, почему столько дерьма летит через забор по любому поводу в сторону России? Почему словесным поносом не исходили, когда приехали врачи помогать? Обязаны были, что ли? Что это, объясните мне? Это не лично к Вам, Капитан.
Для осмысления вот такая инфа.
"Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период короновируса⚡️
Как стало известно проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.
Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ.
Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются.
Теперь главный вопрос - зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб - это вообще не по-пацански. Парни и были в форме - потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск."
Дикие гуси или солдаты удачи всегда были,есть и будут во всех странах, и не надо круглые глаза делать, как будто первый раз увидели.