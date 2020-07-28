Под Минском задержана группа боевиков из России

Как отреагировали в России и БелоруссииРБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в департамент информации и печати МИД России, в пресс-службу компании Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг».Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил ТАСС, что посольство запросит информацию о россиянах.По состоянию на 17:30 мск посольство России не знало, задержаны ли в стране российские граждане. «Посольство занимается вопросом с самой первой минуты, как только вышла публикация в БелТА», — заверил РБК представитель дипмиссии.В Госдуме и Совете Федерации уверили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Белоруссия — это ближайший союзник России, напомнил РБК первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.«Я не очень верю в достоверность заявленного. Это все нужно очень тщательно проверить. Допустим частные компании используются для охраны, но что охранять, как охранять [в Белоруссии]?», — заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа....Подробнее на РБК:

29 июл, 16:34В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумениемФото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Белоруссии, поскольку эта страна является нашим стратегическим союзником, с которым у России сложились «братские отношения». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — сообщил он. По мнению сенатора, Россия, наоборот, «за стабильность Белоруссии»....Подробнее на РБК:

29 июл, 15:02Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянамиПо данным агентства БЕЛТА, задержанные неподалеку от Минска россияне имеют отношение к ЧВК Вагнера. Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к предвыборным акциям протестаБолее тридцати бойцов «иностранной частной военной компании», о задержании которых сообщило в среду государственное информагентство Белоруссии БЕЛТА, оказались россиянами из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА....Подробнее на РБК:

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания.

Елена Щербакова

1 час назад

34 задержали, а что с остальными 166??? Удачно разбежались пока их коллег профессионально задерживали???

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