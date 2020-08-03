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Империя зла
Google Карты начали ставить метку о принадлежности магазина темнокожему человеку.
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danilov 03 Августа 2020 в 12:49:37
Подобная уже есть о принадлежности бизнеса женщинам.
На днях в Google Картах произошло обновление: приложение начало ставить метку о принадлежности магазина и любого другого заведения темнокожему человеку. Теперь, если каким-то бизнесом владеет темнокожий, то пользователь увидит надпись «Black-owned».



Спустя почти сто лет гугл помечает на своих картах, какие магазины принадлежат черным владельцам. И искренне не понимает, что в этом такого.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 03.08.2020 в 13:09:44   # 758811
это и есть расизм в чистом виде - указывая явно, кому принадлежит то или иное заведение...
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  Zoggyla 03.08.2020 в 13:11:37   # 758814
Цитата: shy_ric от 03.08.2020 07:09:44
это и есть расизм в чистом виде - указывая явно, кому принадлежит то или иное заведение...
Это метки на будущее, всего-то.
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  Directrix 03.08.2020 в 13:32:55   # 758821
Правильно, нех туда заходить. Еще вагоны в метро, на поездах и т.д. тоже с пометкой - "только для черных" Негоже им с белыми ездить.
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  plex 03.08.2020 в 14:05:29   # 758826
Что черт возьми происходит??
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  kubik 03.08.2020 в 14:09:26   # 758827
Ку-клукс-клан в восторге от нововведений. Верной дорогой идут товарищи.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:11:20   # 758828
Цитата: kubik от 03.08.2020 08:09:26
Ку-клукс-клан в восторге от нововведений. Верной дорогой идут товарищи.
курят с наслаждением в сторонке
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:13:59   # 758829
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  alpha_portal 03.08.2020 в 15:09:45   # 758856
Цитата: plex от 03.08.2020 08:05:29
Что черт возьми происходит??

США раскачивают мир по всем направлениям. Им это очень нужно дабы столкнуть всех и вся головами.
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  Lokki 03.08.2020 в 16:06:53   # 758872
Господа, не кричите, там есть один но важный нюанс. Этот лейбл указывает при регистрации сам владелец этого заведения. И там не только лейблы для чернокожих, но и есть лейблы для других гендерных принадлежностей и меньшинств.
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