Google Карты начали ставить метку о принадлежности магазина темнокожему человеку.

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danilov 03 Августа 2020 в 12:49:37
На днях в Google Картах произошло обновление: приложение начало ставить метку о принадлежности магазина и любого другого заведения темнокожему человеку. Теперь, если каким-то бизнесом владеет темнокожий, то пользователь увидит надпись «Black-owned».
Спустя почти сто лет гугл помечает на своих картах, какие магазины принадлежат черным владельцам. И искренне не понимает, что в этом такого.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shy_ric от 03.08.2020 07:09:44Это метки на будущее, всего-то.
это и есть расизм в чистом виде - указывая явно, кому принадлежит то или иное заведение...
это и есть расизм в чистом виде - указывая явно, кому принадлежит то или иное заведение...
Цитата: kubik от 03.08.2020 08:09:26курят с наслаждением в сторонке
Ку-клукс-клан в восторге от нововведений. Верной дорогой идут товарищи.
Ку-клукс-клан в восторге от нововведений. Верной дорогой идут товарищи.
Цитата: plex от 03.08.2020 08:05:29
Что черт возьми происходит??
Что черт возьми происходит??
alpha_portal 03.08.2020 в 15:09:45 # 758856
Цитата: plex от 03.08.2020 08:05:29
Что черт возьми происходит??
Что черт возьми происходит??
США раскачивают мир по всем направлениям. Им это очень нужно дабы столкнуть всех и вся головами.