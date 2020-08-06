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Империя зла
США ужесточают политику против китайских приложений и компаний связи
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danilov 06 Августа 2020 в 12:19:52
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США ужесточают политику против телекоммуникационных компаний и приложений КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами", - сказал Помпео на брифинге.

Он добавил, что призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трем другим на подобного рода услуги.

"Мы также хотим, чтобы не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений", - сказал Помпео, назвав TikTok, WeChat и другие приложения "значительной угрозой" частной информации граждан.

Кроме того, он заявил, что США будут работать над тем, чтобы китайские компании не могли устанавливать подводные кабели связи, ведущие в США.

Также, по его словам, будет вестись работа по ограничению возможностей китайских "облачных" сервисов по сбору, хранению и обработке данных, в частности, секретной и конфиденциальной информации, в США.

https://ria.ru/20200805/1575425008.html?chat_room_id=1575425008
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 06.08.2020 в 12:51:13   # 759376
Ну кто решает "заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании" или нет и так понятно, как ясно какие компании должны их заменить... Сразу чувствуется демократия и честные рыночные отношения... "Ничего личного, просто бизнес" бандитизм на уровне государства...
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  kubik 06.08.2020 в 16:25:46   # 759403
А если глянуть с другой стороны , то это просто отложенные меры , Китай все американские сети у себя уже очень давно забанил, и к софту отношение не однозначное.
Я слушал интервью с китайским товарищем, так с его слов в поднебесной на эти действия США смотрят с пониманием, ничего неожиданного или экстраординарного в действиях Трампа не усматривая.
Просто конкурентная борьба все в рамках.
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  KS 06.08.2020 в 16:26:51   # 759404
Все правильно касаемо многих сфер телекоммуникаций. На территории США должны работать компании подконтрольные США. Через эти компании проводятся переговоры.
Я работаю в компании и у нас свой кабель через океан в Лондон, наша компания регулируется хотя мы занимаемся финансами. Раз большая компания не доверяет свои данные никому тем-более не должно государство.
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