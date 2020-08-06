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Империя зла
6 августа 45го
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danilov 06 Августа 2020 в 13:00:33
Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 „Enola Gay“ ВВС США сбросил атомную бомбу мощностью до 18 Кт (в тротиловом эквиваленте) на японский город Хиросиму. Три дня спустя, 9 августа, другой самолет B-29 „Bockscar“ дальней авиации ВВС США бомбил город Нагасаки, ядерным боеприпасом мощность 21 Кт (в тротиловом эквиваленте). В Хиросиме погибло до 166 тыс. человек, в Нагасаки — до 80 тыс. человек. Самое ужасное состоит в том, что американцы бомбили не военные объекты, а мирное население. Решение на уничтожение около 250 тыс. невинных людей принял лично президент США Гарри Трумэн. Командовал бомбардировочной авиацией ВВС США генерал Кертис Ламэй. Возглавляли экипажи бомбардировщиков В-29: полковник Пол Тибетс и майор Чарльз Суини.
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  Skype 06.08.2020 в 13:59:48   # 759385
Скоты
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  doodles 06.08.2020 в 14:26:59   # 759389
Стоит отметить, что Хиросима являлась основной целью первой американской ядерной бомбардировки (запасными были Кокура и Нагасаки). Хотя отданный президентом США Трумэном приказ предусматривал проведение атомной бомбардировки начиная с 3 августа, вплоть до 6 августа этому мешала облачность над целью.

За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя В-29 «Энола Гэй» вышли три разведчика погоды. На удалении 6−7 км от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 км шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва.

Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики. Однако примерно в 08:00 оператор радара в Хиросиме определил, что количество приближавшихся самолётов было очень малым — возможно, не более трёх, — и воздушная тревога была отменена. Небольшие группы американских бомбардировщиков, в целях экономии горючего и самолётов, японцы не перехватывали. Хотя по радио и было передано стандартное сообщение, что будет разумно отправиться в бомбоубежища, на самом деле удара не ждали — американскую авиагруппу приняли за разведку.Все это дало возможность экипажу B-29 «Enola Gay» беспрепятственно зайти на цель. В 8 часов 15 минут с высоты 10 тысяч метров над центром Хиросимы была сброшена первая в истории атомная бомба «Малыш», взорвавшаяся на высоте 600 метров. В результате были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек.

Примерно 70—80 тысяч человек из общего числа погибли одновременно, в момент взрыва бомбы, причём ещё несколько десятков тысяч непосредственно вблизи огненного шара просто исчезли в доли секунды, распавшись на молекулы в раскалённом воздухе: температура под плазменным шаром достигала 4000 градусов Цельсия.

Примерно 2000 человек из числа погибших (ещё 800—1000 умерших от последствий взрыва) были японскими американцами, учившимися здесь до войны и интернированными в Японию. В городе находились также сотни американских военнопленных, которые скорее всего также погибли.

9 августа в 11:02 по японскому времени подвергся удару второй японский город — Нагасаки.
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  портфил 06.08.2020 в 14:45:23   # 759392
держите типчики

В России существует ритуал в августе месяце, который почти каждый год соблюдается на российском информационном пространстве в той или иной форме — обсуждение и осуждение «зверских и преступных» американских бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.

Эта традиция началась и процветала в советское время. Её главная пропагандистская задача заключается в том, чтобы внушить россиянам лишний раз, что американская военщина (да и вообще американский империализм) коварная, циничная, кровавая, безнравственная и преступная.

Согласно этой традиции, в разных российских передачах и статьях на тему годовщины американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки звучит «требование», чтобы США извинились за это злодеяние.

))))))))))))))))))))))))))

я так понимаю это стало с каждым годом, как встреча Нового Года и при этом в нынешней Японии до сих пор находится американская военная база и сами японцы ПЛАТЯТ ЗА ЭТУ БАЗУ и не маленькие деньги ( счет идет на миллиарды долларов)))
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  портфил 06.08.2020 в 15:01:19   # 759394
Почему Япония до сих пор не предъявила претензий США за ядерную бомбардировку своих городов, ведь обще признано, что это было бесчеловечно?

По той же самой причине, по какой Германия не предъявляла претензий к Антигитлеровской коалиции за бомбардировки Берлина, Дрездена и других крупных городов при которых погибло больше мирных жителей, чем в Хиросиме.

В войне каждая из сторон использует все имеющиеся средства, чтобы добиться победы в кратчайший срок и с минимальными потерями.

Нет никаких сомнений, что если бы Япония обладала ядерным оружием, она бы его применила.

Япония (на государстченном уровне) признала свое участие в войне неправым делом, признала поражение и капитулировала. Так какие теперь могут быть претензии?
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  Pole13 06.08.2020 в 15:03:37   # 759395
Quote:
что американская военщина (да и вообще американский империализм) коварная, циничная, кровавая, безнравственная и преступная.

А все так и есть. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки это жестокие испытания на людях. В бомбардировке Нагасимы не было необходимости, просто запугивали Союз.
Каждый презик США хоть одну, но войну или революцию развязал.
Удивительно, что все им прощается, Хиросиму и Нагасаки простили, то что они по всей атлантике ядерные бомбы потеряли простили.
Хоть Вьетнам им аукнулся и то хорошо.
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  портфил 06.08.2020 в 15:12:22   # 759396
Японцы ( того поколения да и нынешнее, статистика опросы показывают эту тенденцию) прекрасно понимают, что если требовать у США извинения, тогда государство Япония по логике должно официально извиниться не только за атаку на американский Перл-Харбор в декабре 1941 года, но Японии также надо извиниться перед другими странами и народами за огромное число своих преступлений, совершенных во время Второй мировой войны, в том числе и за:

— 10 миллионов убитых мирных китайцев японскими солдатами с 1937 по 1945 годы, что в 50 раз хуже (по количеству жертв) бомбардировок Нагасаки и Хиросимы;

— 1 миллион убитых мирных корейцев, что в 5 раз хуже (по количеству жертв) бомбардировок Нагасаки и Хиросимы;

— убийство 100.000 мирных филиппинцев в 1945 году;

— резню в Сингапуре в 1942 году;

— зверские медицинские эксперименты над живыми людьми и другие виды пыток мирных жителей,
находившихся на оккупированных Японией территориях;

— использование химического оружия против мирного населения;

— принудительный рабский труд мирных жителей, находившихся на оккупированных Японией территориях, и принуждение местных девушек оказывать сексуальные услуги японским солдатам .
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  портфил 06.08.2020 в 15:22:34   # 759397
и ещё прокладки ватные ФАКТЫ

15 августа в этом году будет дата 75 лет как Япония, а вернее тогдашний в 1945 году император Японии Хирохито по радио объявил японскому народу о том что он принял условия — фактически ультиматум — США и союзников, изложенные в Потсдамской декларации, о прекращении японского участия во Второй мировой войне. Иными словами, 75 года тому назад Хирохито официально ( 15 августа 1945 года) объявил о японской безоговорочной капитуляции.

В качестве обоснования своего решения капитулировать, японский император произнёс две ключевые фразы в своем радиообращении, спустя шесть дней после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:
«Наш враг начал применять новую и страшнейшую бомбу, которая может наносить неисчислимый ущерб невинным людям. Если мы будем продолжать воевать, это не только приведёт к коллапсу и полному уничтожению японской нации, а также к концу человеческой цивилизации».


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  портфил 06.08.2020 в 15:27:10   # 759398
Эти фразы подчеркнули ДОМИНИРУЮЩУЮ роль, которую сыграли американские атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в окончательном решении Хирохито принять безоговорочные условия США и союзников о капитуляции.

Примечательно, что в этом обращении не было ни одного слова о вторжении советских войск в Маньчжурию, которое началось 9-го августа 1945 года, или, вслед за ним, о новой предстоящей крупномасштабной войне с СССР как дополнительном факторе в его решении капитулировать.

Кстати, за четыре дня до сброса атомной бомбы на Хиросиму, США, СССР и Британия вместе, во время Потсдамской конференции, объявили Японии ультиматум о ее капитуляции. Если бы Япония приняла этот ультиматум, она смогла бы избежать трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Но, как известно, она в этот момент отказалась от капитуляции. Япония приняла тот совместный американский, британский и советский ультиматум только спустя шесть дней после американских атомных бомбардировок.

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  GoodZone 06.08.2020 в 15:42:00   # 759399
портфил 06.08.2020 в 15:27:10 # 759398
Вы сейчас оправдываете применение ядерного оружия и гибель большого количества мирных жителей от рук США? Вы сами то как считаете, правильно американцы поступили? Капитуляция Японии была по-сути делом времени. Стоили эти жизни того? Эти бомбардировки проводились с совершенно иной целью. И еще, вы пытаетесь одни убийства оправдать другими... Когда занимаешься историей, нужно черпать информацию из нескольких источников, а не только тех, которые вам кажутся правильными и объективными... Развивайте критическое мышление...
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  kubik 06.08.2020 в 16:32:59   # 759405
Тема ядерной бомбардировки Японии в американском обществе не педалируется, а в школах если и упоминается этот факт , то в контексте, что союзники нанесли ядерный удар , подразумевая СССР.
В связи с этим действия российских СМИ вполне логичны. В противном случае через некоторое время мы можем узнать про себя много нового...
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