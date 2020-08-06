6 августа 45го

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danilov 06 Августа 2020 в 13:00:33
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За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя В-29 «Энола Гэй» вышли три разведчика погоды. На удалении 6−7 км от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 км шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва.
Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики. Однако примерно в 08:00 оператор радара в Хиросиме определил, что количество приближавшихся самолётов было очень малым — возможно, не более трёх, — и воздушная тревога была отменена. Небольшие группы американских бомбардировщиков, в целях экономии горючего и самолётов, японцы не перехватывали. Хотя по радио и было передано стандартное сообщение, что будет разумно отправиться в бомбоубежища, на самом деле удара не ждали — американскую авиагруппу приняли за разведку.Все это дало возможность экипажу B-29 «Enola Gay» беспрепятственно зайти на цель. В 8 часов 15 минут с высоты 10 тысяч метров над центром Хиросимы была сброшена первая в истории атомная бомба «Малыш», взорвавшаяся на высоте 600 метров. В результате были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек.
Примерно 70—80 тысяч человек из общего числа погибли одновременно, в момент взрыва бомбы, причём ещё несколько десятков тысяч непосредственно вблизи огненного шара просто исчезли в доли секунды, распавшись на молекулы в раскалённом воздухе: температура под плазменным шаром достигала 4000 градусов Цельсия.
Примерно 2000 человек из числа погибших (ещё 800—1000 умерших от последствий взрыва) были японскими американцами, учившимися здесь до войны и интернированными в Японию. В городе находились также сотни американских военнопленных, которые скорее всего также погибли.
9 августа в 11:02 по японскому времени подвергся удару второй японский город — Нагасаки.
В России существует ритуал в августе месяце, который почти каждый год соблюдается на российском информационном пространстве в той или иной форме — обсуждение и осуждение «зверских и преступных» американских бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.
Эта традиция началась и процветала в советское время. Её главная пропагандистская задача заключается в том, чтобы внушить россиянам лишний раз, что американская военщина (да и вообще американский империализм) коварная, циничная, кровавая, безнравственная и преступная.
Согласно этой традиции, в разных российских передачах и статьях на тему годовщины американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки звучит «требование», чтобы США извинились за это злодеяние.
))))))))))))))))))))))))))
я так понимаю это стало с каждым годом, как встреча Нового Года и при этом в нынешней Японии до сих пор находится американская военная база и сами японцы ПЛАТЯТ ЗА ЭТУ БАЗУ и не маленькие деньги ( счет идет на миллиарды долларов)))
По той же самой причине, по какой Германия не предъявляла претензий к Антигитлеровской коалиции за бомбардировки Берлина, Дрездена и других крупных городов при которых погибло больше мирных жителей, чем в Хиросиме.
В войне каждая из сторон использует все имеющиеся средства, чтобы добиться победы в кратчайший срок и с минимальными потерями.
Нет никаких сомнений, что если бы Япония обладала ядерным оружием, она бы его применила.
Япония (на государстченном уровне) признала свое участие в войне неправым делом, признала поражение и капитулировала. Так какие теперь могут быть претензии?
что американская военщина (да и вообще американский империализм) коварная, циничная, кровавая, безнравственная и преступная.
А все так и есть. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки это жестокие испытания на людях. В бомбардировке Нагасимы не было необходимости, просто запугивали Союз.
Каждый презик США хоть одну, но войну или революцию развязал.
Удивительно, что все им прощается, Хиросиму и Нагасаки простили, то что они по всей атлантике ядерные бомбы потеряли простили.
Хоть Вьетнам им аукнулся и то хорошо.
— 10 миллионов убитых мирных китайцев японскими солдатами с 1937 по 1945 годы, что в 50 раз хуже (по количеству жертв) бомбардировок Нагасаки и Хиросимы;
— 1 миллион убитых мирных корейцев, что в 5 раз хуже (по количеству жертв) бомбардировок Нагасаки и Хиросимы;
— убийство 100.000 мирных филиппинцев в 1945 году;
— резню в Сингапуре в 1942 году;
— зверские медицинские эксперименты над живыми людьми и другие виды пыток мирных жителей,
находившихся на оккупированных Японией территориях;
— использование химического оружия против мирного населения;
— принудительный рабский труд мирных жителей, находившихся на оккупированных Японией территориях, и принуждение местных девушек оказывать сексуальные услуги японским солдатам .
15 августа в этом году будет дата 75 лет как Япония, а вернее тогдашний в 1945 году император Японии Хирохито по радио объявил японскому народу о том что он принял условия — фактически ультиматум — США и союзников, изложенные в Потсдамской декларации, о прекращении японского участия во Второй мировой войне. Иными словами, 75 года тому назад Хирохито официально ( 15 августа 1945 года) объявил о японской безоговорочной капитуляции.
В качестве обоснования своего решения капитулировать, японский император произнёс две ключевые фразы в своем радиообращении, спустя шесть дней после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:
«Наш враг начал применять новую и страшнейшую бомбу, которая может наносить неисчислимый ущерб невинным людям. Если мы будем продолжать воевать, это не только приведёт к коллапсу и полному уничтожению японской нации, а также к концу человеческой цивилизации».
Примечательно, что в этом обращении не было ни одного слова о вторжении советских войск в Маньчжурию, которое началось 9-го августа 1945 года, или, вслед за ним, о новой предстоящей крупномасштабной войне с СССР как дополнительном факторе в его решении капитулировать.
Кстати, за четыре дня до сброса атомной бомбы на Хиросиму, США, СССР и Британия вместе, во время Потсдамской конференции, объявили Японии ультиматум о ее капитуляции. Если бы Япония приняла этот ультиматум, она смогла бы избежать трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Но, как известно, она в этот момент отказалась от капитуляции. Япония приняла тот совместный американский, британский и советский ультиматум только спустя шесть дней после американских атомных бомбардировок.
Вы сейчас оправдываете применение ядерного оружия и гибель большого количества мирных жителей от рук США? Вы сами то как считаете, правильно американцы поступили? Капитуляция Японии была по-сути делом времени. Стоили эти жизни того? Эти бомбардировки проводились с совершенно иной целью. И еще, вы пытаетесь одни убийства оправдать другими... Когда занимаешься историей, нужно черпать информацию из нескольких источников, а не только тех, которые вам кажутся правильными и объективными... Развивайте критическое мышление...
В связи с этим действия российских СМИ вполне логичны. В противном случае через некоторое время мы можем узнать про себя много нового...