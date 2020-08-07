Искусственный интеллект заподозрили в расизме

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Августа 2020 в 21:46:48
В исследованиях отмечается, что большинство виртуальных голосовых помощников говорили «на стандартном английском языке представителя среднего класса». В то же время «идея добавить афроамериканские диалекты была отвергнута как слишком спорная или неподходящая для целевой аудитории».
Учёные также заметили, что «темнокожий» искусственный интеллект больше подвергался оскорблениям онлайн.
Авторы научных работ делают вывод, что «белый» искусственный интеллект может усугубить расовое неравенство.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 07.08.2020 15:59:42Да как-то звучать будет странно. Интеллектуальный негр, впрочем и остальные расы звучат странно.
Ну правильно слово интеллект (хоть и искусственный) никак не сочетается со словом негр.
Ну правильно слово интеллект (хоть и искусственный) никак не сочетается со словом негр.