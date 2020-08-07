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Империя зла
Искусственный интеллект заподозрили в расизме
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danilov 07 Августа 2020 в 21:46:48
По мнению учёных из Кембриджского университета, роботы в массовом сознании слишком часто имеют европейские черты или белый цвет.

В исследованиях отмечается, что большинство виртуальных голосовых помощников говорили «на стандартном английском языке представителя среднего класса». В то же время «идея добавить афроамериканские диалекты была отвергнута как слишком спорная или неподходящая для целевой аудитории».

Учёные также заметили, что «темнокожий» искусственный интеллект больше подвергался оскорблениям онлайн.

Авторы научных работ делают вывод, что «белый» искусственный интеллект может усугубить расовое неравенство.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 07.08.2020 в 21:49:49   # 759528
Ну покрасьте их ваксой.
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  старик 07.08.2020 в 21:54:31   # 759530
У них собственный интеллект зашкварило.
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  NBE 07.08.2020 в 21:59:42   # 759534
Ну правильно слово интеллект (хоть и искусственный) никак не сочетается со словом негр.
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  Zoggyla 07.08.2020 в 22:05:43   # 759538
Цитата: NBE от 07.08.2020 15:59:42
Ну правильно слово интеллект (хоть и искусственный) никак не сочетается со словом негр.
Да как-то звучать будет странно. Интеллектуальный негр, впрочем и остальные расы звучат странно.
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