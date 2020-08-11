США объявили выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

«Свободные и честные, по-настоящему состязательные выборы являются основой власти и легитимности всех правительств», – подчеркнул госсекретарь.
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GoodZone 11 Августа 2020 в 12:46:04
«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», – приводит текст заявления госсекретаря США ТАСС.
По словам Помпео, в Вашингтоне сожалеют, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не получили вовремя приглашения для мониторинга голосования. «Свободные и честные, по-настоящему состязательные выборы являются основой власти и легитимности всех правительств», – подчеркнул госсекретарь.
Глава Госдепартамента США призвал белорусские власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих. «Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, – говорится в тексте заявления. – Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях».
Помпео также заявил, Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, равно как и устремления граждан республики «к демократическому и процветающему будущему». «Для достижения этих целей власти Белоруссии должны на [конкретных] действиях доказать приверженность демократическим процессам и уважению прав человека», – подчеркнул госсекретарь США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани призвала власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил насилие против протестующих в Белоруссии. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс отказался признать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.
В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Президентские выборы в Белоруссии сопровождались тотальной фальсификацией, а заявления избиркома об уверенной победе Лукашенко с результатом 80% вызывают сомнение. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками единорос Константин Затулин.
«Президентская кампания сопровождалась тотальной фальсификацией и дезинформацией. В такой обстановке говорить о том, сколько на самом деле набрал Лукашенко, — это гадание на кофейной гуще. Явно столько не было. Рассказы о том, что 40% проголосовали досрочно – это тоже надувательство. Те результаты, которые были объявлены, — не внушают доверия. Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти. По результатам этих выборов Лукашенко выглядит как человек, который безо всяких затей навязывает себя Белоруссии», — сказал депутат.
«Лукашенко превысил всякую меру. Мы не желаем никакого раздора и «майдана» Белоруссии, но он же невменяем. Проблема в том, что руководитель Белоруссии невменяемый человек, когда дело касается власти», - сказал Затулин.
«Вряд ли мировое общественное мнение будет на стороне Лукашенко. Я очень сожалению, что в СНГ не усмотрели бревна в глазу белорусской власти и дали оптимистичный комментарий. Лукашенко превысил всякую меру. Мы не желаем никакого раздора и «майдана» Белоруссии, но он же невменяем. Проблема в том, что руководитель Белоруссии невменяемый человек, когда дело касается власти», — заявил парламентарий.
Правительство Ливана в полном составе отправилось в отставку.
Это решение принято на фоне ужасающих последствий взрыва в бейрутском порту и УСИЛИВАЮЩИХСЯ НАРОДНЫХ ВОЛНЕНИЙ в ливанской столице.
На заседании кабинета министров Ливана было принято драматическое решение – все правительство подало в отставку.
На заседании кабинета министров Ливана было принято драматическое решение – все правительство подало в отставку. Характерно, что первым сообщил об этом журналистам министр здравоохранения Хамад Хасан.
Это решение принято на фоне ужасающих последствий взрыва в бейрутском порту и усиливающихся народных волнений в ливанской столице.
Взрыв на прошлой неделе, разрушивший несколько окрестных кварталов, стал катализатором беспорядков, длящихся более года. Бедствие, в котором погибли 158 человек, пострадали несколько тысяч и около 300 тысяч человек осталось без крова, стал последней каплей как для низов, так и для верхов.
В последние дни на улицах стали рисовать виселицы и много говорить о "свержении привилегированного класса". Правительство, не дожидаясь революционного восстания, предпочло уйти в отставку. Президент Мишель Аун вчера пообещал насколько возможно ускорить новые выборы.
Нынешнее правительство опиралось на широкую парламентскую коалицию, сформированную фракциями "Свободное патриотическое движение" ("президентская" партия) и шиитский дуэт "Хизбалла – Амаль".
Новые выборы могут обернуться чувствительным ударом для "Хизбаллы", которая считается "народным исламским движением", к тому же борющимся с главным "внешним врагом" ливанцев – Израилем.
Однако сейчас народные массы начинают прозревать и понимать, что беды Ливана никак не связаны с Израилем, а являются прежде всего результатом деятельности самой "Хизбаллы" и ее главного спонсора – Ирана.
В последнее время участились демонстрации конкретно против "Хизбаллы" и "иностранного вмешательства во внутренние дела Ливана". Генсек этой террористической организации Хасан Насралла в последние дни неоднократно оправдывался, утверждая, что его группировка не хранит никаких боеприпасов в порту и никак не связана со взрывом, однако обыкновение Насраллы использовать гражданскую инфраструктуру для террористических целей широко известно. Хотя взрыв более-менее объяснен, в арабском мире убеждения зачастую играют гораздо более существенную роль, нежели официальные заявления и факты. Усилившаяся ненависть к "Хизбалле" тревожит руководство этой организации, но многие в стране понимают, что мощное навязчивое "спонсорство" Ирана просто так отменить невозможно, даже если вся страна проголосует против "Хизбаллы". К тому же у этой организации есть свой исламский "посконный" электорат, в любом случае гарантирующий ей присутствие в парламенте, хотя, возможно, и не такое широкое, как сейчас.