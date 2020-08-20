Компании США и Европы потратят на вывод производства из Китая 1 трлн долларов

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danilov 20 Августа 2020 в 15:37:23
Опрос, проведенный BofA, показал, что компании в 80% глобальных секторов столкнулись с разрушением цепочек поставок в период пандемии, что подтолкнуло 75% из них к расширению плана по возвращению производства из-за рубежа.
Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая в США. Трамп стремится снизить зависимость американской экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР.
Эксперты BofA ожидают, что расходы, связанные с переносом производства, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов.
«Это будет существенно, но не неприемлемо», – отмечают они.
Самые высокоприбыльные отрасли, в том числе здравоохранение и технологии, смогут справиться с ростом расходов, в то время как другим, возможно, придется прибегнуть к привлечению средств за счет размещения облигаций или акций.
Напомним, Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».
https://vz.ru/news/2020/8/19/1055954.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
ТАСС, 11 августа 2020 года.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", — заявил Си Цзиньпин.
Параллельно с этим глава Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия. "Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и [меры] по просвещению [граждан], а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью", - пояснил председатель КНР.
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19 августа 2020 г.
ТАЙБЭЙ / ПАЛО-АЛЬТО, США - Последние репрессивные меры Вашингтона в отношении Huawei Technologies показывают, как горстка американских компаний, доминирующих в нескольких ключевых областях мировой индустрии производства микросхем, держит ключ к прекращению поставок китайскому технологическому титану.
В понедельник министерство торговли США запретило Huawei приобретать чипы и другие электронные компоненты иностранного производства, разработанные или произведенные с использованием американского программного обеспечения или технологий, и вступил в силу немедленно. Новый запрет рассматривается как расширение правила, объявленного в мае, и закрывает лазейку, с помощью которой американские компании могут продавать товары третьим сторонам, а эти третьи стороны, в свою очередь, могут предоставлять Huawei, по мнению юридических экспертов.
Меньше месяца осталось до отгрузки компанией TSMС последней партии процессоров HiSilicon для нужд Huawei. Эта неделя началась с сообщения о введении США запрета на поставки Huawei любых компонентов, использующих технологии американского происхождения. Горькая правда заключается в том, что на рынке почти нет поставщиков, не использующих такие технологии.
Все ведущие игроки в разработке программного обеспечения для проектирования микросхем - американские компании. К ним относятся Cadence Design Systems, Synopsys и Ansys. Mentor Graphics, третий по величине в мире поставщик инструментов для проектирования микросхем, был приобретен немецкой компанией Siemens в 2016 году, но она по-прежнему ведет огромные операции в США.
Эти четыре компании вместе контролируют около 90% мирового рынка инструментов для проектирования микросхем. А поскольку им принадлежит значительная часть интеллектуальной собственности, необходимой для разработки микросхем, вряд ли они будут заменены в ближайшее время.
По мере усложнения производства микросхем только Cadence и Synopsys, два ведущих игрока в мире, могут предоставлять комплексные решения, необходимые для производства передовых микросхем. На компьютерах Huawei по-прежнему установлены более старые версии инструментов для проектирования микросхем, но без обновлений и поддержки со стороны этих американских компаний решение любых технических проблем, которые могут возникнуть, займет гораздо больше времени и будет намного сложнее.
Тем временем британский разработчик микросхем Arm Ltd. предоставляет чертежи, по которым построено более 90% мобильных микросхем в мире. Хотя штаб-квартира компании находится в Кембридже, Arm имеет крупный научно-исследовательский центр и производственные мощности в США, и поэтому на нее будут распространяться правила экспорта США.
«Многие IP-адреса Arm исходят из их офисов в США, и они используют инструменты проектирования микросхем от американских компаний, таких как Cadence, в своих схемах IP-микросхем, которые трудно обойти», - сказал Блабер.
Все мировые разработчики микросхем, независимо от их национальности, полагаются на инструменты и интеллектуальную собственность этих компаний. К ним относятся Apple, Huawei, Sony, Samsung, SK Hynix, Kioxia, NXP, Qualcomm, Nvidia, MediaTek, Broadcom и STMicroelectronics. После объявления Министерства торговли в понедельник всем им потребуется получить лицензию для отправки в Huawei.
Три американские компании - Applied Materials, Lam Research и KLA-Tencor - вместе с ASML из Европы и Tokyo Electron из Японии доминируют в процессе производства передовых полупроводников.
Штаб-квартира ASML находится в Нидерландах, но в ее машинах используются американские технологии, а некоторые важные компоненты машин для производства чипов построены на американской земле. Компания уже оказалась в ловушке растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном. В конце прошлого года ASML отложила отгрузку высокотехнологичного прибора для литографии в крайнем ультрафиолетовом свете компании Semiconductor International Manufacturing Co., ведущему производителю микросхем в Китае. Tokyo Electron также полагается на американское оборудование и технологии при создании своих машин.
США также являются лидером в области материаловедения и химических наук, при этом такие компании, как Dow DuPont, 3M и Corning, занимают уникальные позиции в производственных процессах производства микросхем и дисплеев. По мнению экспертов-юристов, новые ограничения распространяются не только на полупроводники, но и на другие ключевые электронные компоненты, такие как панели дисплея. Для большинства дисплеев в мире по-прежнему требуются американские материалы, предоставленные Corning и 3M, а также оборудование от Applied Materials.
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/How-a-handful-of-US-companies-can-cripple-Huawei-s-supply-chain
Американские санкции против Huawei ударят по развитию китайской инфраструктуры 5G
На этой неделе стало ясно, что Huawei может лишиться доступа не только к тем компонентам, которые изготавливаются для неё специально, но и любым изделиям, созданным с применением американских ноу-хау. Развитие китайской инфраструктуры сетей 5G тоже замедлится в результате новой волны санкций США.
Как сообщает Nikkei Asian Review, компании Huawei и ZTE дали понять своим поставщикам компонентов, что приостанавливают закупки для пересмотра конфигурации своего оборудования, необходимого для функционирования сетей 5G. Оба производителя постараются снизить использование американских комплектующих, попадающих под санкции. Только после пересмотра спецификаций своих базовых станций Huawei и ZTE смогут возобновить закупки компонентов, и нельзя исключать, что их перечень заметно изменится.
https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/Huawei-and-ZTE-slow-down-China-5G-rollout-as-US-curbs-start-to-bite