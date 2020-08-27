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Империя зла
США расширили санкции против России
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danilov 27 Августа 2020 в 12:52:20
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вашингтон внес в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, говорится на сайте министерства торговли США.
Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Под ограничительные меры попал, в частности, НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Санкции введут против 33-его центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны, 48-ых центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-ого научно-исследовательского института в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии.

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 27.08.2020 в 14:35:02   # 762021
Санкции против медиков, занятых производством/разработкой вакцины - зашквар зашкварный
Типа, не покупайте вакцину России, а то атата
Да уж
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