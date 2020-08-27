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Империя зла
Эрдоган заявил о готовности Турции действовать военным путем в Средиземном море
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danilov 27 Августа 2020 в 13:21:24
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова всеми возможными путями, в том числе военным, защищать свои интересы в Средиземном, Эгейском и Черном морях. Трансляция его выступления в провинции Муш велась на странице в Twitter турецкого лидера.

По его словам, Турция получит то, что ей причитается в этих регионах.

«Мы приглашаем наших партнеров отойти от ошибочных шагов, которые их погубят. Турция – не та страна, терпение, возможности и решимость которой можно испытывать бесконечно», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что те, кто выступит против турецкого государства, заплатят высокую цену.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа.

Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку «открытием исторического масштаба» и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 27.08.2020 в 13:56:07   # 762014
Это он партнеров по НАТО настрополял?
ЗЫ." Поставки газа гражданам" как-то звучит странновато.)
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  sergei55 27.08.2020 в 15:30:20   # 762025
оперился?
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