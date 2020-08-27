Инцидент в Сирии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Августа 2020 в 13:58:16
Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом.
"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией Вооруженных сил Российской Федерации были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в релизе Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что американская сторона получила "исчерпывающие пояснения" об инциденте.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил военных из России в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, их автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, что привело к травмам находившихся в ней членам экипажа.
Отмечается, что это не первый раз, когда американские военнослужащие хотели помешать движению российского патруля в Сирии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 27.08.2020 в 16:06:59 # 762029
МишкаНаСевер 27.08.2020 в 16:23:46 # 762032