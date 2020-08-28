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Империя зла
Расизм, насилие, протесты.
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андремас 28 Августа 2020 в 18:53:58
Политический обозреватель FoxNews, Такер Карлсон.
Обратите внимание на даты, смотрите по порядку.







Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.08.2020 в 20:09:05   # 762136
А где даты?
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  старик 28.08.2020 в 20:09:06   # 762137
А где даты?
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  Zoggyla 28.08.2020 в 20:11:35   # 762138
"У вас письмо без даты!"
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  андремас 28.08.2020 в 20:56:46   # 762141
Даты выхода роликов.
По порядку будет снизу вверх.
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  андремас 28.08.2020 в 21:01:35   # 762143
Новые формы расизма.1й, год назад
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  андремас 28.08.2020 в 21:11:17   # 762144
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  строитель 28.08.2020 в 22:33:21   # 762147
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