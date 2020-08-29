Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем

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danilov 29 Августа 2020 в 23:42:04
"27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого [Турцией] было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион", - отмечается в коммюнике.
В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы Турции "продолжат защищать права и интересы страны в Восточном Средиземноморье".
Анкара в настоящее время проводит геолого-разведочные работы в Средиземном море, это вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Афин. В этой связи ранее в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны.
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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9318967
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