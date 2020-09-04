Америка не уступит воле толпы - Трамп

Цитата: Konstant от

Мат мат мат мат мат мат мат а в Беларуси так низззяя Мат мат мат мат мат мат мат а в Беларуси так низззяя

люди то не видят получаетсяНиззя, никак низзя, ибо США, есть "сияющий град на холме", а Беларусь, она просто Беларусь.