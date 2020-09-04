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Империя зла
Америка не уступит воле толпы - Трамп
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danilov 04 Сентября 2020 в 14:53:49
На прошлой неделе в Висконсине протесты переросли в насилие, в результате которого погибли два человека

Президент Дональд Трамп во вторник отправился в Кеношу, штат Висконсин, где на прошлой неделе протесты переросли в насилие после того, как полицейские застрелили афроамериканца Джейкоба Блейка при попытке его ареста.

Общаясь во вторник с журналистами перед отъездом в Висконсин, Трамп сказал, что не знает, будет ли он общаться с членами семьи Блейка во время своего визита. В понедельник президент заявил, что не планирует встречаться с семьей Блейка, потому что его родственники хотят, чтобы во встрече участвовал адвокат.

Президент также отказался критиковать действия Кайла Риттенхауса, 17-летнего подростка, которого обвиняют в том, что он убил двух человек и ранил еще одного во время уличных беспорядков в Кеноше. Риттенхаусу, который заявил, что он защищал частный бизнес, предъявлено пять обвинений, включая умышленное убийство первой степени.

«Они очень жестоко напали на него, - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о Риттенхаусе, - Вероятно, его бы убили, если бы он не открыл огонь по демонстрантам», - предположил президент.

Губернатор Висконсина Тони Эверс призвал президента не посещать Кеношу, заявив, что присутствие Трампа «только помешает нашему выздоровлению... Я обеспокоен тем, что Ваше присутствие только задержит нашу работу по преодолению разногласий и совместному движению вперед», - заявил Эверс.

Эверс приказал Национальной гвардии войти в Кеношу и принял дополнительную помощь со стороны федеральных правоохранительных органов для подавления уличного насилия.

Поездка Трампа в Висконсин состоялась после того, как президент и Джо Байден, его оппонент на ноябрьских президентских выборах, обменялись взаимными обвинениями, касающимися обеспечения безопасности американцев.

В понедельник Трамп объявил, что Министерство внутренней безопасности и Министерство юстиции приступили к расследованию «гражданских беспорядков левого толка» в городах, управляемых демократами, добавив, что в результате федеральных операций по борьбе с насилием привели к арестам 200 человек, в том числе 100 в Портленде, штат Орегон.

«В Америке мы никогда не уступим воле толпы, учиняющей беспорядки, потому что, если правит толпа, то демократия действительно умирает», - сказал президент, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что «нам нужен порядок», через несколько часов после того, как Джо Байден заявил, что президент «не может остановить насилие, потому что в течение многих лет он его разжигал».

Ранее в тот же день Байден, выступая в Питтсбурге, сказал: «Спросите себя, похож ли я на радикального социалиста, который питает любовь к бунтовщикам?»

Байден призвал к судебному преследованию бунтовщиков и мародеров и обвинил Трампа в том, что президент «поддерживает хаос и насилие» перед выборами, потому что видит в этом «политический спасательный круг».

Отвечая на вопрос репортера CNN во время брифинга в Белом доме в понедельник о сторонниках Трампа, использующих баллончики с перцовым газом и стреляющим шарами для игры в пейнтбол по протестующим в Портленде, Трамп ответил, что «краска - это не пули», добавив, что «ваши сторонники ... выстрелили в молодого человека и убили его, не пейнтбольным шаром, а пулей, и я думаю, что это возмутительно».

Президент имел в виду Аарона Дэниелсона, сторонника Дональда Трампа, которого убили во время акции протеста в Портленде.

https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-visits-kenosha/5566817.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 04.09.2020 в 15:23:25   # 762707
Мат мат мат мат мат мат мат а в Беларуси так низззяя
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  ГОРЫНЫЧ 04.09.2020 в 18:09:16   # 762724
Цитата: Konstant от 04.09.2020 09:23:25
Мат мат мат мат мат мат мат а в Беларуси так низззяя

Низзя, никак низзя, ибо США, есть "сияющий град на холме", а Беларусь, она просто Беларусь.
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  Konstant 05.09.2020 в 01:03:13   # 762740
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 04.09.2020 12:09:16
Цитата: Konstant от 04.09.2020 09:23:25
Мат мат мат мат мат мат мат а в Беларуси так низззяя
люди то не видят получается
Низзя, никак низзя, ибо США, есть "сияющий град на холме", а Беларусь, она просто Беларусь.
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