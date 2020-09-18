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Империя зла
Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко
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danilov 18 Сентября 2020 в 09:07:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 18.09.2020 в 10:24:13   # 763345
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...
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  bolatbol 18.09.2020 в 11:19:03   # 763355
Цитата: NBE от 18.09.2020 04:24:13
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...

Если аблязов с помощью митингов начнет революцию, то его могут поддержать какие то страны, которым выгодна дестабилизация. И что, правительству прятать голову в песок, и ждать когда его оприходуют?
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  htmaker 18.09.2020 в 11:59:58   # 763358
Такое ощущение что его подчинённые тоже в ожидании ухода "незаменимого" для страны правителя.
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  GoodZone 18.09.2020 в 12:10:47   # 763359
Цитата: NBE от 18.09.2020 04:24:13
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...


"Если вам кажется, что завами следят - возможно вам не кажется..."
Если соседнее государство активно пытается навязать вам свои интересы, вмешивается во внутренние дела, прикрываясь заботой о вас - зто друг или враг?
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  Dimmon 18.09.2020 в 13:03:00   # 763362
повторюсь, надо уметь вовремя уходить, а еще лучше просто ограничить президентство 2мя сроками без права внесения поправок в данное ограничение. лукашенко все больше и больше теряет лицо, вранье на вранье
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