Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко

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danilov 18 Сентября 2020 в 09:07:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 18.09.2020 04:24:13
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...
Если аблязов с помощью митингов начнет революцию, то его могут поддержать какие то страны, которым выгодна дестабилизация. И что, правительству прятать голову в песок, и ждать когда его оприходуют?
Цитата: NBE от 18.09.2020 04:24:13
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...
Если правительство ищет внешних врагов, значит в стране не все в порядке...
"Если вам кажется, что завами следят - возможно вам не кажется..."
Если соседнее государство активно пытается навязать вам свои интересы, вмешивается во внутренние дела, прикрываясь заботой о вас - зто друг или враг?