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Империя зла
Карабах
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danilov 27 Сентября 2020 в 20:12:43






Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 27.09.2020 в 21:48:34   # 763980
Чума на оба ваших дома
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  старик 27.09.2020 в 22:15:12   # 763983
Кошмар!!! Что же в этой железяке так активно горит?
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  строитель 27.09.2020 в 22:36:59   # 763984
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  Рамзес 28.09.2020 в 00:39:49   # 763991
Армения состоит в ОДКБ -Азербайджан на столько отморожен ...Вновь принуждение к миру.
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