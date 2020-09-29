Армения-Азербайджан

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danilov 29 Сентября 2020 в 20:56:30
Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" в Карабахе третьего мотострелкового полка "Мартуни" армии Армении.
Вооруженные силы Азербайджана обстреливают села рядом с городом Варденис на востоке Армении — Минобороны Армении.
Генсек ООН провел разговор с президентом Азербайджана, призвал к немедленному прекращению боев, направлению наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта.
Cовет безопасности ООН проведет во вторник экстренную встречу по ситуации в Нагорном Карабахе - источник ТАСС.
Пресс-служба Минобороны Армении сообщает, что Азербайджан обстрелял территорию Армении и воинскую часть ВС страны в Варденисе.
ВС Азербайджана открыли огонь по воинской части Вардениса ВС Армении, а также применили авиацию в направлении позиций.
Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Республики Армения якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Варденис.
Таким образом, по сути, противник пытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Ждите жесткого ответа.
Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Карабахе
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пресекли "наступательную операцию" со стороны Азербайджана на линии соприкосновения в Карабахе.
"Широкомасштабная наступательная операция ведется на долине реки Аракс (у границы с Ираном, на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) и участке Матагис-Талиш (на севере НКР - ред.) Армия обороны (Карабаха - ред.) успешно отражает все атаки, нанося противнику урон в живой силе и технике. В настоящее время уничтожены 22 танка, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих", - написал Ованнисян в Facebook.
По его словам, среди азербайджанских военных много раненых, 35% из них - тяжелораненые.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html
Пакистан заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, призвал Ереван прекратить боевые действия - МИД.
В наступательных операциях на отдельных направлениях азербайджанская сторона использует тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.
Использование ТОС, «Смерч» и других крупнокалиберных систем меняет логику и размах боевых действий, выводя их на новый уровень.
В связи с этим Минобороны Армении предупреждает, что ВС Армении вынуждены использовать виды военной техники и вооружений огневого поражения больших площадей, и как следствие, живой силы, а также большой разрушительной силы движимого и недвижимого имущества.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: СССР от 29.09.2020 15:32:36Правят сильные (головорезы, бандиты, убийцы, безпощадный вид сукиных детей) над противоположным видом человека, так было всегда, и по этому я не люблю политику и не увлекаюсь ею как многие ебанатики
мне всегда интересно - почему народы СССР признавали свое право на отделение, но не признают права на отделение от их стран меньших народов?
мне всегда интересно - почему народы СССР признавали свое право на отделение, но не признают права на отделение от их стран меньших народов?
KapitanNemo 30.09.2020 в 00:46:48 # 764078
Только Россия осталась федеративным многонациональным государством.
Остальные тяготеют к унитарным и мононациональным.