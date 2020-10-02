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Империя зла
Сирийские исламисты из Турции участвуют в конфликте в Нагорном Карабахе
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danilov 02 Октября 2020 в 12:41:45
«У Франции есть факты, что сирийские исламисты из Турции принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе», — сказал Макрон в четверг.

Москва обладает данными о сирийских наемниках в Карабахе, это не только информация из СМИ – МИД РФ.

«Сообщения о десятках рейсов между Турцией и Азербайджаном для перевозки сотен сирийских наемников подтверждены и верны», - представитель министерства обороны США в интервью Sky News Arabia.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.10.2020 в 13:15:45   # 764255
Ну наверное сегодня на саммите ЕС его участники захлебнутся в праведном гневе и выпишут Эрдогану тако-о-ое, что тот возьмет пистолет и покончит с собой!
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  Dimmon 02.10.2020 в 14:27:07   # 764257
а с другой стороны армянские наемники едут в НКР, айзеры ответят аналогично - мол ничего страшного нет если этнические азербайджанские боевики воюют в Карабахе

Quote:
Отметим, что первого октября 2020 года президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала «Аль Джазира» признал, что армяне из разных стран воюют в Нагорном Карабахе.

“Они являются этническими армянами и нет ничего плохого в том, что они, несмотря на то, что являются гражданами разных стран, воюют в Нагорном Карабахе. Мы признаем участие армян из разных стран в боевых действиях», - сказал Саркисян.
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  Pole13 02.10.2020 в 14:39:02   # 764259
Плохая новость, но судя по оценкам кому это нравится
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  danilov 02.10.2020 в 14:41:05   # 764260
Журналисты французской газеты "Монд" попали под обстрел в Карабахе, двое граждан Франции ранены.

Состояние пострадавшего при обстреле в Карабахе журналиста французского Le Monde тяжелое, его оперируют в Степанакерте.
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  Dimmon 02.10.2020 в 16:10:41   # 764262
Quote:
Уже больше века есть такая крылатая фраза: «Русский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос». Теперь это вопрос «карабахский». Все знатные московские либералы и демократы моментально забыли про «приоритет международного права», «нерушимость границ» и т. д. «Крым не наш, а Карабах их». Даже от им ненавистного Путина требуют немедленно применить силу.
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  stasik02 02.10.2020 в 18:21:35   # 764266
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