Сирийские исламисты из Турции участвуют в конфликте в Нагорном Карабахе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Октября 2020 в 12:41:45
Москва обладает данными о сирийских наемниках в Карабахе, это не только информация из СМИ – МИД РФ.
«Сообщения о десятках рейсов между Турцией и Азербайджаном для перевозки сотен сирийских наемников подтверждены и верны», - представитель министерства обороны США в интервью Sky News Arabia.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Отметим, что первого октября 2020 года президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала «Аль Джазира» признал, что армяне из разных стран воюют в Нагорном Карабахе.
“Они являются этническими армянами и нет ничего плохого в том, что они, несмотря на то, что являются гражданами разных стран, воюют в Нагорном Карабахе. Мы признаем участие армян из разных стран в боевых действиях», - сказал Саркисян.
“Они являются этническими армянами и нет ничего плохого в том, что они, несмотря на то, что являются гражданами разных стран, воюют в Нагорном Карабахе. Мы признаем участие армян из разных стран в боевых действиях», - сказал Саркисян.
danilov 02.10.2020 в 14:41:05 # 764260
Состояние пострадавшего при обстреле в Карабахе журналиста французского Le Monde тяжелое, его оперируют в Степанакерте.
Уже больше века есть такая крылатая фраза: «Русский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос». Теперь это вопрос «карабахский». Все знатные московские либералы и демократы моментально забыли про «приоритет международного права», «нерушимость границ» и т. д. «Крым не наш, а Карабах их». Даже от им ненавистного Путина требуют немедленно применить силу.