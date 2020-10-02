Сирийские исламисты из Турции участвуют в конфликте в Нагорном Карабахе

Отметим, что первого октября 2020 года президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала «Аль Джазира» признал, что армяне из разных стран воюют в Нагорном Карабахе.



“Они являются этническими армянами и нет ничего плохого в том, что они, несмотря на то, что являются гражданами разных стран, воюют в Нагорном Карабахе. Мы признаем участие армян из разных стран в боевых действиях», - сказал Саркисян.