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Империя зла
Нанесение ударов армии Азербайджана
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danilov 03 Октября 2020 в 14:48:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 03.10.2020 в 15:11:47   # 764291
Плохо все это,не Азербайджан наносит удары - НАТО бьет.Жалко людей с обоих сторон.
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  Рамзес 03.10.2020 в 15:30:59   # 764292
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