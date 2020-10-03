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Империя зла
Нанесение ударов армии Азербайджана
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danilov 03 Октября 2020 в 14:48:23
Комментарии,
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Рамзес
03.10.2020 в 15:11:47
# 764291
Плохо все это,не Азербайджан наносит удары - НАТО бьет.Жалко людей с обоих сторон.
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Рамзес
03.10.2020 в 15:30:59
# 764292
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