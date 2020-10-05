Стена. Документальный фильм

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danilov 05 Октября 2020 в 15:59:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Премьер Украины считает вероятной отмену пенсий
4 октября 2020
Через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове.
Сославшись на демографическую ситуацию, Денис Шмыгаль сказал, что недалеком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух пенсионеров.
«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал премьер.
Состоявшаяся 25 сентября лекция политика опубликована на YouTube-канале украинского кабмина 3 октября. https://www.youtube.com/watch?v=h7qGJyujhnc&feature=youtu.be&t=685
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/10/04/premer-ukrainy-schitaet-veroyatnoy-otmenu-pensiy
4 октября 2020
Через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове.
Сославшись на демографическую ситуацию, Денис Шмыгаль сказал, что недалеком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух пенсионеров.
«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал премьер.
Состоявшаяся 25 сентября лекция политика опубликована на YouTube-канале украинского кабмина 3 октября. https://www.youtube.com/watch?v=h7qGJyujhnc&feature=youtu.be&t=685
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/10/04/premer-ukrainy-schitaet-veroyatnoy-otmenu-pensiy
Quote:
Бойкот «всему турецкому»! https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/222921
Глава Торговой палаты Саудовской Аравии призвал к бойкоту «всего турецкого», включая импорт, инвестиции и туризм,
Марк Штоде, 04/10/20
В субботу глава Торговой палаты Саудовской Аравии призвал к бойкоту «всего турецкого», включая импорт, инвестиции и туризм, заявив, что это «ответственность каждого саудита», пишет Al Arabiya.
Призыв к бойкоту прозвучал после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что некоторые страны Персидского залива нацелены на Турцию и проводят политику, дестабилизирующую регион.
«Не следует забывать, что указанные страны вчера не существовали и, вероятно, не будут существовать завтра; однако мы продолжим держать наш флаг в этом регионе навсегда, с разрешения Аллаха», - сказал Эрдоган в четверг, обращаясь к Генеральной Ассамблее Турции.
Его слова вызвали негативную реакцию, а глава Торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан аль-Аджлан призвал к бойкоту турецких товаров.
«Бойкот всего турецкого, будь то импорт, инвестиции или туризм, является обязанностью каждого саудовца - торговца и потребителя - в ответ на продолжающуюся враждебность турецкого правительства к нашему руководству, нашей стране и нашим гражданам», - сказал аль -Аджлан в сообщении в Twitter.
Если директива будет выполняться, это затронет тысячи турецких экспортеров в то время, когда турецкая экономика находится в плачевном состоянии.
Глава Торговой палаты Саудовской Аравии призвал к бойкоту «всего турецкого», включая импорт, инвестиции и туризм,
Марк Штоде, 04/10/20
В субботу глава Торговой палаты Саудовской Аравии призвал к бойкоту «всего турецкого», включая импорт, инвестиции и туризм, заявив, что это «ответственность каждого саудита», пишет Al Arabiya.
Призыв к бойкоту прозвучал после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что некоторые страны Персидского залива нацелены на Турцию и проводят политику, дестабилизирующую регион.
«Не следует забывать, что указанные страны вчера не существовали и, вероятно, не будут существовать завтра; однако мы продолжим держать наш флаг в этом регионе навсегда, с разрешения Аллаха», - сказал Эрдоган в четверг, обращаясь к Генеральной Ассамблее Турции.
Его слова вызвали негативную реакцию, а глава Торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан аль-Аджлан призвал к бойкоту турецких товаров.
«Бойкот всего турецкого, будь то импорт, инвестиции или туризм, является обязанностью каждого саудовца - торговца и потребителя - в ответ на продолжающуюся враждебность турецкого правительства к нашему руководству, нашей стране и нашим гражданам», - сказал аль -Аджлан в сообщении в Twitter.
Если директива будет выполняться, это затронет тысячи турецких экспортеров в то время, когда турецкая экономика находится в плачевном состоянии.
Цитата: Ал от 05.10.2020 15:30:03такая сексуальная немочка и так интересно говорит)
Цитата: Zoggyla от 05.10.2020 17:18:52Ждемс рецензию Кеды. )
Цитата: Ал от 05.10.2020 15:30:03такая сексуальная немочка и так интересно говорит)
Чтобы облегчить задачу, ее видео с другого ракурса )